Muchas influencers se pasaron con el autobronceador pero ella fue una de las más aplaudidas de la Feria de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla ha llegado a su fin, pero no sin dejar una buena dosis de polémicas. Entre volantes, sevillanas y rebujito, este año una de las grandes tendencias ha sido, curiosamente, el bronceado extremo, que ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente por el uso excesivo de autobronceador por parte de algunas influencers de TikTok como Elena Gortari y PalomaReina.

Todo comenzó con Elena Gortari, quien apareció en la feria con un tono de piel muy oscuro producto del autobronceado, lo que desató una oleada de críticas y bromas entre los usuarios: “La feria este año va a ser en el Congo, por eso el color”, comentaban algunos con tono sarcástico.

Poco después, @palomareina redobló la apuesta con un look aún más exagerado que no pasó desapercibido. Su estilo tostado se convirtió rápidamente en viral y le valió los vídeos con más reproducciones de su carrera en TikTok.

Entre los comentarios más destacados se podían leer frases como: "La primera vez que hice tortilla francesa me quedó igual por debajo", "El aceite del coche cuando te pasas 7.500 km de revisión", "El mantoncillo habría sido mejor en ultravioleta" "Que no se pierdan oficios tan bonitos como el de deshollinadora"

Mientras investigaba sobre estos autobronceados virales, el algoritmo me recomendó el perfil de otra joven que también compartía sus looks para la Feria. Así descubrí a Oriana Correia, cuyo vídeo con un espectacular traje de flamenca azul ha superado el millón de visualizaciones. Llevaba una mantilla azul con flores de colores, grandes zarcillos dorados y una flor naranja en el cabello. Su presencia no pasó desapercibida.

Oriana, modelo nacida en Roquetas de Mar, se ha convertido en una de las mejor vestidas de esta edición de la Feria, tanto por su estilo como por su elegancia. Aunque algunos comentarios racistas o despectivos intentaron empañar su aparición, la mayoría de usuarios aplaudieron su belleza y buen gusto: "Tía, cómo sabes cuáles son los colores que te favorecen. Estás impresionante. Y que rabien los que no piensen igual.", "Qué monumento de mujer, y cómo te quedan esos colores." o "Para empezar, esta chica es almeriense, así que es andaluza. Segundo: no es necesario serlo para que te luzca un traje. No es la primera mujer negra que luce como Dios un traje. Yo he visto bastantes".

El debate creció hasta que otra tiktoker, @badwbk, resumió el sentir de muchas con un comentario directo y contundente: "La feria parece de cualquier país de África porque las influencers se broncean y parecen hermanas nuestras, no porque las negras y morenas reales vayamos con un traje de gitana, y eso que muchas somos sevillanas."

Es profundamente triste que en pleno 2025 siga existiendo en España gente tan racista e ignorante, incapaz de tratar a todas las personas con el mismo respeto. Porque si algo quedó claro es que Oriana Correia no solo iba perfectamente vestida para la Feria, sino que fue una de las más elegantes y aplaudidas de toda Sevilla.