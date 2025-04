Justin Bieber abandona la marca de moda Drew House tras su extraño incidente con los paparazzis: "No malgastes tu dinero"

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no forma parte de su marca de moda, Drew House. La revelación la hizo a través de una publicación en sus historias de Instagram, la cual fue eliminada poco tiempo después.

"Yo, Justin Bieber, ya no estoy involucrado en esta marca", escribió el artista canadiense de 31 años sobre una captura de pantalla que mostraba la cuenta oficial de Instagram de Drew House.

El intérprete de Sorry continuó con una declaración contundente: "Drew House no me representa ni a mí, ni a mi familia, ni a mi vida". Y concluyó con un mensaje directo para sus seguidores: "Si estás conmigo, con el Justin Bieber humano, no desperdicies tu dinero en Drew House”.

La controversia no terminó ahí. Al día siguiente, el cantante compartió un video generado con inteligencia artificial en el que se le ve entrando a una casa decorada con múltiples productos de Drew House. En la animación, Bieber enciende un fósforo, prende fuego a la casa y se aleja de ella para reunirse con su esposa, Hailey Bieber, y su pequeño hijo, Jack Blues, quienes lo esperan al frente. En el vídeo aprovecha para mostrar su marca Skylrk.

Drew House, reconocida por su estilo urbano y su icónica carita sonriente amarilla, fue lanzada en 2019 por Bieber en colaboración con su ex estilista, Ryan Good. La marca rápidamente ganó popularidad entre los fans del cantante y en el mundo de la moda urbana.

Este inesperado anuncio llega apenas un día después de que se viralizara un video en el que Bieber confrontaba a un grupo de paparazzi frente a una cafetería en Palm Springs, California, donde expresó su malestar por la constante invasión a su privacidad.

La ruptura con Drew House marca un cambio importante en la imagen y dirección personal del cantante, quien parece estar priorizando su vida familiar y bienestar emocional sobre sus proyectos comerciales.