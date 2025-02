Justin Bieber enfrenta a un paparazzi en Los Ángeles: "Es una falta de respeto"

Justin Bieberha vuelto a ser el centro de atención por un episodio controvertido. El incidente en cuestión se produjo el pasado 22 de febrero de 2025, cuando Justin Bieber y Hailey salieron de un desayuno en el famoso Beverly Glen Deli. Mientras se dirigían a su vehículo, un paparazzi comenzó a tomar fotos sin cesar, lo que provocó que el artista, acostumbrado a la constante atención de los medios, perdiera la paciencia. Según imágenes difundidas por TMZ, Justin se detuvo en seco, mirando fijamente al reportero antes de confrontarlo de manera directa.

"Es una falta de respeto", gritó Bieber, haciendo eco de su descontento ante la incesante persecución. En un momento en que el fotógrafo se limitó a agradecerle con un "Gracias, JB, hermano", el cantante replicó de forma contundente: "Hermano, ¿por qué me agradeces? No te estoy pidiendo que estés aquí". Con estas palabras, Bieber dejó claro que su privacidad es inviolable y que no tolera la intromisión en su vida personal.

Aunque este enfrentamiento no llegó a más, sí generó una fuerte controversia en redes sociales, donde los seguidores del cantante han debatido sobre el derecho a la privacidad frente a la incesante presión de la prensa. No es la primera vez que Justin se ve envuelto en roces con los paparazzi, recordando a episodios anteriores que, aunque más intensos, reflejaron su creciente incomodidad con la constante exposición mediática.

El altercado se suma a una serie de incidentes que han marcado la trayectoria del artista, quien ha ido adaptándose a la fama a lo largo de los años. A pesar de la popularidad, Bieber sigue reclamando respeto en su vida privada, y este episodio ha vuelto a encender el debate sobre los límites éticos en la labor periodística. Mientras tanto, el cantante continúa centrado en su carrera musical, sin dejar de enfatizar que, en ocasiones, hasta los más famosos necesitan un respiro lejos de las cámaras y los flashes.