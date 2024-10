Justin Bieber planea demandar a sus antiguos gerentes alegando que sus finanzas fueron mal administradas durante años

Justin Bieber está considerando emprender acciones legales contra sus ex gerentes que supuestamente administraron mal el dinero de la estrella del pop.

El cantante canadiense, de 30 años, dice que esos ex gerentes son responsables de perder cantidades significativas de su ya enorme patrimonio neto, pero todavía no está seguro de presentar una demanda contra ellos, dijeron a TMZ fuentes con conocimiento directo.

Según los informes, creía que había "perdido un montón de dinero como resultado de terribles decisiones tomadas por los directivos de la empresa".

TMZ no nombró a los gerentes en concreto ni especificó cuántos supuestamente estaban en el punto de mira de la posible demanda de Bieber.

El cantante de Baby vendió su catálogo de canciones lanzadas antes de 2022 por 200 millones de dólares en enero de 2023, en uno de los 'mayores acuerdos jamás realizados' para un artista menor de 70 años, según el comprador.

No estaba claro cuánto cree el cantante que sus managers pueden haber desperdiciado según el informe.

El equipo de Bieber anunció que ya no trabajaría con su antiguo manager Scooter Braun en junio, un día antes de que Braun diera la noticia de su retiro: "Scooter Braun y SB Projects no participan en el negocio o la gestión actual de Justin y no participarán en el futuro".

"Justin está entusiasmado con los proyectos en los que está trabajando actualmente y está concentrado en lo que tiene delante", decía un comunicado en ese momento.

No estaba claro si Braun se encuentra entre los ex gerentes contra los que se dice que Bieber está considerando emprender acciones legales. Braun es un manager musical, un gestor de talentos, y nunca actuó como gerente de las finanzas de Bieber.