Justin Bieber tiene prohibida la entrada a Islandia por este curioso motivo

Islandia es conocida por sus paisajes naturales de belleza inigualable, pero no todos los visitantes han demostrado el mismo respeto por estos tesoros. Uno de los ejemplos más notables es el cañón de Fjaðrárgljúfur, un impresionante monumento natural que ha sufrido un inesperado destino. ¿El motivo? La popularidad de Justin Bieber.

Todo comenzó en 2015, cuando el cantante canadiense decidió rodar su videoclip I’ll Show You en este paraje islandés. ELas imágenes del video, que mostraban a Bieber cantando y bailando en medio de los espectaculares paisajes, capturaron la atención de millones de personas.l vídeo no tardó en hacerse viral, acumulando más de 520 millones de visitas en YouTube. Como era de esperar, los seguidores del cantante no tardaron en convertir Fjaðrárgljúfur en un destino turístico de culto.

Sin embargo, lo que comenzó como un fenómeno de admiración se convirtió rápidamente en una amenaza para el entorno natural. La afluencia masiva de turistas, muchos de los cuales seguían los pasos de Bieber, provocó un grave deterioro en los senderos y la vegetación del cañón. Ante la incapacidad de mantener el paraje en buen estado, las autoridades islandesas tomaron la drástica decisión de cerrar el acceso al público en 2019.

A pesar de las medidas restrictivas, el cañón no ha logrado escapar del asedio de turistas, que a menudo ignoran las barreras y las advertencias para conseguir su ansiado selfie en el mismo lugar donde Bieber filmó su vídeo. Incluso se han reportado intentos de soborno a los guardias que vigilan el área, reflejando la desesperación de algunos visitantes por acceder al lugar.

Aunque el tema ya tiene unos cuantos años, recientemente, el tema ha sido reavivado por Carlo Cuñado, un tiktoker que ha rescatado la historia en su perfil, generando nuevamente debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la protección del medio ambiente. Y tú, ¿qué opinas? ¿Debe un artista asumir las consecuencias de la influencia que ejerce sobre sus seguidores?