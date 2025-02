Kanye West deja de ser representado por su agencia de talentos tras su discurso antisemita: "Con efecto inmediato"

La nueva ola de polémicas de Kanye West, especialmente sus comentarios antisemitas en X y la venta de camisetas con esvásticas en su página web, empiezan a tener consecuencias.

El lunes 10 de febrero, en una publicación de Instagram Stories, el agente musical Daniel McCartney, de la agencia 33&West, anunció que dejaría de representar a Kanye West. "Con efecto inmediato, ya no represento a YE debido a sus comentarios dañinos y odiosos, que ni yo ni 33&West podemos tolerar", escribió. bMcCartney finalizó su mensaje con la frase: "Paz y amor para todos".

West fue despedido de su agencia pocos días después de publicar una serie de comentarios ofensivos en X, el jueves 6 de febrero, y poco más de una semana después de su sorpresiva aparición en los Premios Grammy 2025.

El rapero, envuelto en múltiples polémicas, elogió a Adolf Hitler y defendió a Sean "Diddy" Combs, quien actualmente se encuentra en prisión a la espera de un juicio programado para mayo por varios delitos sexuales federales. (Diddy, de 55 años, fue acusado en septiembre de tráfico sexual, extorsión y transporte con fines de prostitución. Se declaró inocente y le han negado la libertad bajo fianza en tres ocasiones).

West también mencionó el saludo con un solo brazo realizado por el propietario de X, Elon Musk, durante la toma de posesión de Donald Trump. Musk respondió diciendo: "El ataque de 'todos son Hitler' es muy cansado".

En otro segmento de su discurso de odio, West calificó el antisemitismo como "una tontería inventada por los judíos" y afirmó que "nunca se disculparía por mis comentarios judíos".

El lunes 10 de febrero, la cuenta de X de West apareció desactivada. Su perfil mostraba el mensaje: "Esta cuenta no existe". No está claro si fue eliminado de la plataforma o si él mismo decidió desactivar su cuenta. Sin embargo, Elon Musk comentó: "Teniendo en cuenta lo que ha publicado, su cuenta ahora está clasificada como NSFW. No deberías ver eso nunca más".

No es la primera vez que West enfrenta consecuencias por sus comentarios racistas y antisemitas. En octubre de 2022, Adidas rompió su relación con él después de que publicara una serie de mensajes antisemitas en redes sociales.

A pesar de estas controversias, el rapero ha seguido lanzando música, obteniendo nominaciones a premios como los Grammy y asistiendo a ceremonias, como la de la semana pasada.