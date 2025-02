Kanye West se va de X: estos fueron sus mensajes misóginos, antisemitas y contra Taylor Swift más incendiarios

Kanye West sabe cómo convertirse en el centro de atención, aunque no siempre por buenos motivos. El rapero estadounidense ha sido noticia durante la última semana tras encadenar una polémica tras otra, comenzando con su controvertida aparición en la alfombra roja junto a su esposa y culminando con tres días de publicaciones incendiarias en X, donde hizo declaraciones ofensivas y provocadoras.

El artista compartió una serie de comentarios antisemitas, misóginos y racistas, entre otras publicaciones polémicas. Finalmente, el propietario de X, Elon Musk, tomó medidas y anunció el cierre de su cuenta. Sin embargo, antes de su suspensión, West llegó a agradecerle a Musk por "permitirme desahogarme". En respuesta, el empresario declaró: "Teniendo en cuenta lo que ha publicado, su cuenta ahora está clasificada como NSFW. No deberías ver eso nunca más".

En su último mensaje antes de la suspensión, Kanye escribió: "Ha sido muy catártico utilizar el mundo como caja de resonancia. Fue como un viaje de ayahuasca".

A lo largo de esos días, West publicó decenas de mensajes cada vez más impactantes. Aunque ya no pueden verse en su cuenta, a continuación, resumimos algunos de los más polémicos.

La defensa de Diddy

Todo comenzó el jueves, cuando West publicó en X la frase "Free Puff", en referencia a Sean "Diddy" Combs. Luego, argumentó que la comunidad negra debía unirse en torno a Combs y Chris Brown, en medio de sus respectivos problemas legales. En una publicación, incluso etiquetó al expresidente Donald Trump y escribió: "Por favor, liberen a mi hermano Puff".

Más tarde, Kanye volvió a seguir a Diddy y afirmó que los hombres son las verdaderas víctimas en los casos de abuso. Poco después, su cuenta fue desactivada. Antes de eso, compartió comentarios misóginos como: "Las mujeres merecen ser abofeteadas a veces" y "Los hombres son las verdaderas víctimas del abuso".

La polémica con Bianca Censori

West también arremetió contra los movimientos feministas y woke, defendiendo lo que él considera su autoridad sobre su esposa, Bianca Censori. En un mensaje, afirmó: "Tengo dominio sobre mi mujer".

Uno de los comentarios más llamativos estuvo relacionado con la vestimenta de Censori en los Grammy. En su publicación, escribió: "Tengo dominio sobre mi esposa. Esto no es una mierda woke feminista", para luego añadir: "Ella está con un millonario. ¿Por qué iba a escuchar a cualquiera de ustedes, perras tontas sin dinero?".

Respecto a la polémica sobre su atuendo en la alfombra roja, West justificó su postura: "La gente dice que su look fue decisión suya, y sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, estúpidos peones woke".

Su mensaje culminó con una inquietante declaración: "No tengo respeto ni empatía por nadie vivo porque nadie vivo puede joderme, pero amo a algunas personas y les doy mi favor".

Comentarios antisemitas y nazis

West no se detuvo ahí. Publicó una serie de mensajes de tono antisemita en X, afirmando que nunca más "confiará ni trabajará con el pueblo judío" e insistiendo en que "no se disculpará" por sus puntos de vista.

Entre sus publicaciones más impactantes, Kanye escribió: "Soy un Nazi" y "Amo a Hitler, ahora qué mierdas". En otro mensaje, sentenció: "Nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos".

Reavivar la polémica con Taylor Swift en plena Super Bowl

El domingo, Kanye aseguró que estaba "en un buen lugar" mentalmente y que hacer comentarios polémicos lo había dejado en paz. Uno de los mensajes más controversiales estuvo dirigido a Taylor Swift. En X, escribió: "Si se trata de la cultura... ¿Por qué dejamos que Taylor Swift salga en la TV cantando una canción sobre derribar a un hombre negro y acusarlo de cosas que pueden arruinar su vida".

Además, atacó a Kendrick Lamar, quien había sido el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl: "Kendrick está siendo utilizado por esta gente blanca y judíos, igual que yo".

La mención de Kanye a Swift reavivó una enemistad que se remonta casi 15 años atrás, cuando en los MTV Video Music Awards de 2009, interrumpió su discurso de aceptación del premio al Mejor Video Femenino. En ese momento, West subió al escenario, le quitó el micrófono y exclamó: "Oye, Taylor, estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, ¡pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos!".

Las reacciones a las publicaciones de Kanye han sido inmediatas. Personalidades del mundo del entretenimiento y usuarios en redes han condenado sus palabras. Su cuenta en X ha sido bloqueada, y se espera que estas declaraciones tengan un impacto en su carrera y relaciones profesionales.

No es la primera vez que Kanye West protagoniza una controversia de este tipo, y todo indica que, una vez más, su comportamiento tendrá repercusiones a largo plazo.