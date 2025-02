Kanye West, sobre si estuvo detrás del polémico look de Bianca Censori: "Ella no podría haberlo hecho sin mi aprobación"

Después de su controvertida aparición en los Grammy y tras revelar su diagnóstico de TEA, Kanye West ha desatado el caos en X con una avalancha de publicaciones incendiarias. Sus mensajes, plagados de polémica, lo han llevado de un escándalo a otro sin freno alguno.

Entre sus declaraciones más explosivas, West ha exigido la liberación de Diddy, etiquetado a Donald Trump, lanzado comentarios antisemitas y afirmado abiertamente que es nazi y que ama a Hitler. También ha arremetido contra los movimientos woke y feministas, defendiendo su autoridad sobre su esposa con frases como: "Tengo dominio sobre mi mujer".

En medio de su frenética actividad en redes, una de sus publicaciones ha destacado especialmente: su reacción al vestido de su esposa, Bianca Censori, en los Grammy.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda woke feminista", comienza diciendo, antes de agregar: "Ella está con un millonario, ¿por qué iba a escuchar a cualquiera de ustedes, perras tontas sin dinero?".

Sobre la polémica elección de vestuario, West justifica su postura: "La gente dice que su look en la alfombra roja fue decisión suya, y sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, estúpidos peones woke".

Su mensaje culmina con una declaración escalofriante: "No tengo respeto ni empatía por nadie vivo porque nadie vivo puede joderme, pero amo a algunas personas y les doy mi favor".

El vestido de Censori—un diseño transparente, corto y ajustado en tono piel—acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Grammy 2025 el 2 de febrero. Sin embargo, la atención no solo se centró en su atuendo, sino en la ola de críticas que se desató en redes sociales. Numerosos usuarios acusaron a Kanye de humillar y abusar de su esposa, e incluso sugirieron que su aparición fue parte de un "ritual de humillación".

No sabemos que va a pasar finalmente con Kanye West y en que va a terminar esta incontinencia verbal con la que no para de decir una locura detrás de otra en X pero a lo mejor nos encontramos ante la cancelación final del rapero.