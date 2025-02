Kanye West revela su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista gracias al apoyo de Bianca Censori

En una reciente entrevista en el podcast The Download,Kanye West sorprendió al público al revelar que su diagnóstico de trastorno bipolar, anunciado hace casi una década, no era correcto. Según explicó, fue su esposa, Bianca Censori, quien insistió en que algo no cuadraba: "Mi esposa me llevó porque dijo: Esto no parece bipolaridad, he visto casos antes". Tras acudir a un especialista, Ye recibió el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Este nuevo diagnóstico ha dado una nueva perspectiva a algunos episodios controvertidos de su vida. Ye relaciona algunas de sus polémicas en el pasado, como el uso de la famosa gorra de Donald Trump, con las características propias del TEA. "Es como el síndrome de Rain Man, simplemente hago lo que me parece correcto en ese momento", explicó.

Durante la entrevista, el rapero también mencionó que no está tomando medicación actualmente, ya que teme que pueda afectar su creatividad. "Estoy buscando alternativas que no bloqueen mi creatividad. Al final, eso es lo que aporto al mundo y vale la pena si significa que sigo creando", aseguró.

Esta noticia llega en un momento de controversia para la pareja, después de que Bianca Censori apareciese prácticamente desnuda en la reciente gala de los Premios Grammy 2025, lo que provocó la expulsión de ambos de la gala.

Ye reconoce que su comportamiento ha sido un reto para quienes le rodean, admitiendo que no es fácil intervenir en la vida de un adulto que actúa de forma impulsiva. A pesar de todo, asegura estar enfocado en mejorar su bienestar, tratando de mantener su esencia creativa intacta mientras continúa explorando nuevas formas de cuidar su salud mental.