¿Kanye West es fan de Concha Velasco? Se vuelve a cambiar legalmente su nombre por Ye Ye

Kanye West parece haber cambiado de nombre nuevamente, marcando así la segunda vez que lo hace en sus más de dos décadas de carrera musical. Tras debutar con su nombre artístico original, en 2021 se rebautizó como "Ye". Ahora, según documentos legales obtenidos por Page Six, ha solicitado un nuevo cambio de nombre a Ye Ye, en una curiosa elección que recuerda más a un fan de Concha Velasco que a un ícono del rap.

Aunque el artista no ha confirmado el cambio públicamente, esta decisión llega en un momento de importantes transformaciones en su vida personal y profesional, en medio de continuas batallas legales. Algunos exempleados de su marca Yeezy lo han demandado, y se ha informado que otorgó un poder notarial a su esposa, Bianca Censori, para que gestione sus negocios y decisiones profesionales. Sin embargo, Ye no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Los nuevos documentos fueron presentados en California por su director financiero, Hussain Lalani. En ellos, varias de sus empresas —incluidas Yeezy Apparel, Yeezy Record Label LLC y Getting Out Our Dreams Inc.— ya lo identifican como “Ye Ye”, figurando como mánager o miembro de las mismas.

El primer intento de cambio de nombre ocurrió en 2018, cuando anunció su deseo de ser conocido simplemente como Ye. Ese mismo año lanzó un álbum con ese título, grabado principalmente en su rancho de Wyoming. En una entrevista con Big Boy en junio de 2018, explicó: "Quería hacer algo que estuviera a la altura de mi energía. Ye es la palabra más usada en la Biblia y significa tú. Así que soy tú, soy nosotros. Pasé de Kanye, que significa ‘el único’, a convertirme en un reflejo de lo bueno, lo malo, lo confuso... de todo. El álbum es más bien un reflejo de quiénes somos".

En 2021 formalizó legalmente el cambio de su nombre completo, Kanye Omari West, a "Ye", nombre con el que lanzó su octavo álbum de estudio. Dos meses después, un juez aprobó la solicitud. Recientemente, el 1 de junio, anunció que cerraría su cuenta en X (antes Twitter), que utilizaba su nombre legal anterior, para abrir una nueva: "Por fin dejaré de usar @kanyewest en Twitter porque me llamo Ye".

En marzo de 2024, Milo Yiannopoulos, su exjefe de gabinete, incluso envió una carta solicitando que se dejara de referirse a él como "Kanye West", al considerar ese nombre como su "nombre de esclavo".

La solicitud de adoptar el nombre "Ye Ye" llega pocas semanas después de que el rapero anunciara que dejará de compartir contenido antisemita en sus redes sociales. El intérprete de The Vultures fue duramente criticado y vetado por diversas marcas tras sus polémicas y ofensivas declaraciones públicas.