Karol G enseña cómo será su camiseta con el Barça y vuelven a lloverle las críticas por sus supuestas copias a Rosalía

Gracias al acuerdo que el Barcelona tiene con Spotify, artistas como Drake, Rosalía o The Rolling Stones han desfilado por la camiseta blaugrana las últimas veces que el club se ha enfrentado al Real Madrid. Ahora, una nueva estrella se suma a esta lista, tal y como hemos podido saber durante las últimas horas. Estamos hablando deKarol G, quien estampará su nombre en la equipación de cara al próximo Clásico.

En dicha camiseta, que se pondrá a la venta dos semanas antes del encuentro entre Barça y Real Madrid, podrá verse el clásico logo del corazón con espinas que es imagen de la Fundación Con Cora, dirigida por la colombiana, además de ser uno de los tatuajes que la Bichota luce en el antebrazo. A pesar del carácter tan personal que tiene la imagen, muchos usuarios han querido ver en esta colaboración de Karol G con el Barcelona una copia a Rosalía, quien ya contó en el pasado con una camiseta para el equipo de la Ciudad Condal.

Estas comparaciones no son nuevas. Según algunos fans de la catalana, Karol G ha copiado a la Motomami muchas veces en estos últimos años en cosas como videoclips, conceptos artísticos, melodías o, incluso, vestuarios. Y aunque es cierto que en algunas cosas podemos encontrar (muy) ligeros parecidos —aunque estamos seguros de que se trata de simples coincidencias y no de copias intencionadas por parte de la colombiana—, en esta ocasión es muy diferente: al fin y al cabo se trata de un simple acuerdo promocional entre Barcelona y Spotify en el que no sabemos qué poder de decisión habrán tenido Rosalía y Karol G.

Como siempre, los fans pueden pensar lo que quieran. La realidad es que la relación entre Karol G y Rosalía parece ser buena. De hecho, ambas artistas han expresado públicamente su mutua admiración en diversas ocasiones.