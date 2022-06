Kase.O anuncia su retirada de la música

Tras dos años de pandemia y crisis muchos artistas están volviendo a la carretera. Uno de esos artistas es el rapero Kase.O que ha sacado una serie de potentes singles en los últimos tiempos y que actualmente se encuentra de gira por nuestro país.

El considerado por muchos como mejor rapero de nuestro país se encuentra en lo alto de su carrera, con una base de fans fieles y todo un futuro musical por delante pero ha anunciado que necesita parar.

"Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito", aseguro el rapero zaragozano en un mensaje que compartió a través de Twitter e Instagram el 27 de junio.

"Un abrazo enorme y gracias a tod@s los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira. PAZ.(Disfrutemos de las fechas que quedan hasta marzo 2023)", sentenció.

Muchos se han tomado este mensaje como un anuncio de retirada definitiva de la música cuando en realidad sólo se trata de un descanso temporal para despejarse, reponer fuerzas, mirar las cosas con perspectiva y poder volver con más energía que antes.

Un día después de la publicación del escueto comunicado tuve la suerte de poder ver a Andres Calamaro en concierto en el Wizink Center. Sacó como invitados a Ariel Rot, su viejo compañero de batallas, a C.Tangana con el que había colaborado en su disco 'El Madrileño' y, aquí estuvo la sorpresa, a Kase.O.

Juntos hicieron una versión del clásico 'Flaca', quizás la canción más conocida de la carrera de Andrés, en la que el rapeo de Kase.O encajaba perfectamente.

Kase.O se encuentra ahora mismo en mitad de la gira décimo aniversario 'Kaseo Jazz Magnetism' que le llevará a tocar en festivales por toda España este verano, después a dar cinco conciertos en México y por último a cerrar por todo lo alto en noviembre con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid.