Katy Perry revela la práctica sexual que utiliza como recompensa cuando Orlando Bloom lava los platos

Katy Perry ha vuelto a acaparar los titulares, aunque esta vez no por algo relacionado con su carrera musical. Y es que la cantante, de 39 años, compartió recientemente en el conocido podcast Call Her Daddy un detalle íntimo sobre su relación con el actor Orlando Bloom, de 47 años, que no ha dejado a nadie indiferente.

Durante su conversación con la anfitriona Alex Cooper, Perry habló sin tapujos sobre la práctica sexual que utiliza para motivar a Bloom a participar en los quehaceres domésticos. Según la estrella pop, cuando su prometido se encarga de tareas simples del hogar, como lavar los platos, ella responde de manera que para muchos podría parecer inesperada, pero que para ellos ha resultado ser, según sus palabras, un lenguaje del amor.

Perry explicó que su manera de expresar cariño es particular y algo fuera de la norma. "Si llego a la cocina y está todo en orden, con los platos lavados y las puertas de la despensa cerradas, será mejor que estés listo para que te chupe el pene", comentó la artista entre risas. Esta revelación ha desatado una ola de reacciones, tanto de sus seguidores como de la prensa, quienes han debatido sobre la naturaleza de este tipo de dinámicas en una relación de pareja. La cantante, quien ha estado junto a Bloom durante ocho años, añadió que no necesita gestos grandiosos o regalos caros para sentirse querida. "No hace falta un Ferrari rojo, puedo comprarme uno si quiero. Solo quiero que laves los platos y te chuparé el pene", declaró Perry, subrayando la importancia de las pequeñas atenciones en su vida en común.

Sin embargo, esta no es la única perlita que Katy Perry dejó durante su paso por el popular podcast. También fue preguntada por su controvertida colaboración con el aún más controvertido todavía Dr. Luke, quien fue denunciado por Kesha por agresión sexual, entre otras cosas. Sin embargo, la cantante decidió eludir la pregunta, respondiendo lo siguiente: "Entiendo que esto dio origen a muchas conversaciones y que él fue uno de los muchos colaboradores con los que colaboré, pero la realidad es que (la música) viene de mí".