Katy Perry, de nuevo en el ojo del huracán, es acusada de plagiar una canción de Eurovisión

Katy Perry, la icónica cantante que nos ha dado éxitos como Roar y Teenage Dream, ha vuelto al centro de la polémica, esta vez por su nuevo single Nirvana, parte de su esperado álbum 143, que promete devolvernos a la era dorada del dance. Con un sonido que nos recuerda a electrónica de los 2000s, Nirvana es el tercer adelanto de este disco, tras Woman's World y Lifetimes. Sin embargo, lejos de celebrar un nuevo éxito, la cantante se encuentra lidiando con acusaciones de plagio que podrían empañar su regreso.

El revuelo comenzó cuando los fanáticos notaron similitudes entre Nirvana y Double Trouble, una canción de la película Eurovisión Song Contest: The Story of Fire Saga de Netflix. Las acusaciones surgieron rápidamente en redes sociales, con usuarios afirmando que la melodía y el ritmo de Nirvana eran demasiado parecidos a la canción interpretada por Will Ferrell en la película, sugiriendo que Katy podría haber cruzado la delgada línea entre la inspiración y el plagio.

Muchos de los fans de la cantante han salido a defenderla. Ellos tienen claro que no es un plagio. El nuevo disco según han comentado los seguidores de la artista se va a basar en samples de otras canciones aludiendo al estilo dance. Por lo tanto, dejan claro que cualquier similitud a otra canción es de forma completamente intencionada.

La controversia llega en un momento complicado para Katy, quien ya ha estado en el centro de otras polémicas hace poco. Su videoclip para Lifetimes, filmado en Ibiza y Formentera, ha sido objeto de una investigación por presunto impacto ambiental en zonas protegidas. La Conselleria de Medio Natural de Baleares abrió una investigación para determinar si la cantante y su equipo incurrieron en infracciones al rodar en el paraje natural del islote de s’Espalmador, sin la autorización necesaria.

Pero eso no queda ahí, la polémica ha sido la protagonista de su vida últimamente. Katy Perry fue duramente criticada trascolaborar con el productor Dr. Luke, conocido por su prolongada batalla legal con la cantante Kesha, quien lo acusó de abuso y prácticas comerciales injustas. Esta vuelta al trabajo con Dr. Luke, productor de Woman's World, no ha sido bien recibido por el público, que ve en esto una falta de solidaridad con Kesha y una muestra de insensibilidad hacia las acusaciones previas.

Pero esta no es la primera vez que Perry enfrenta problemas legales relacionados con la música. En 2019, fue acusada de plagiar su exitoso tema Dark Horse. Esta historia ha dejado una sombra sobre su carrera, y ahora con la nueva canción Nirvana, los fantasmas del pasado parecen regresar.

El álbum 143, cuyo nombre significa I Love You (1-4-3), promete ser una oda al amor. Sin embargo, el camino hacia su lanzamiento, previsto para el próximo 20 de septiembre, está resultando más turbulento de lo esperado. Pero a pesar de todas las polémicas sus fans esperan con ansias el regreso de la cantante al panorama musical con este disco que promete y mucho.