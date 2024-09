Kendrick Lamar será el artista principal del Halftime Show de la Super Bowl LIX

Ya conocemos quién será el artista principal que actuará en el Halftime Show de la Super Bowl LIX y Taylor Swift no ha sido la elegida. Estoy completamente seguro de que no es una cuestión de la NFl y el día que ella quiera no habrá ningún problema.

El elegido ha sido el rapero Kendrick Lamar, uno de los más exitosos y alabados por la crítica, del que se ha hablado mucho el último año por su enfrentamiento público y cruce de canciones con Drake.

El domingo, Kendrick Lamar anunció que encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl LIX, patrocinado por Apple Music, que se llevará a cabo en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, el 9 de febrero.

"Mi nombre es Kendrick Lamar y actuaré en el Super Bowl LIX", dijo en un vídeo el rapero de 37 años conocido por canciones como Not Like Us de 37 años.

"¿Estarás deteniéndote? Eso espero. Sabes que sólo hay una oportunidad de ganar un campeonato. Sin rondas de dos. ¡Vamos a por ello, boom! No quisiera que te lo perdieras. Nos vemos en Nueva Orleans el 9 de febrero de 2025".

"Ponte también tus mejores ropas, incluso si estás mirando desde casa. ¡Vamos, sí! De eso estoy hablando, hombre. Ahora podemos abordarlo de verdad", sentenció

En el clip, Kendrick, que actualmente tiene más de 68 millones de oyentes mensuales en Spotify, aparece manejando una máquina de pases de fútbol en el cesped frente a una enorme bandera estadounidense.

"La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha", dijo Lamar en un comunicado en el que aseguro que "estaré allí para recordarle al mundo por qué. Ellos eligieron a la persona correcta".

El 11 de febrero de 2024, Usher fue la estrella del Halftime de la Super Bowl LVIII junto a Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil Jon y Ludacris. El show visto por 129,3 millones de espectadores, batió el récord como el más visto de la historia, aupado por el fenómeno Taylor Swift que ha atraído numerosos espectadores a la NFL.