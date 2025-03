Kim Kardashian es criticada por permitir que North West, de 11 años, aparezca en el "inapropiado" vídeo musical de FKA Twigs

FKA Twigs ha estrenado el videoclip de Childlike Things, su colaboración con North West, lanzada en enero como parte de su tercer álbum de estudio, EUSEXUA. El video, publicado oficialmente el jueves 27 de marzo, cuenta también con la participación del director Kevin Smith.

Kim Kardashian, quien actualmente se encuentra enfrascada en una guerra nuclear con su ex Kanye West, publicó en sus redes sociales un fragmento del extenso video, publicado oficialmente el jueves 27 de marzo.

El lanzamiento del videoclip llega en un contexto tenso entre sus padres. Kim Kardashian y Kanye West han protagonizado varios enfrentamientos públicos, siendo el más reciente una disputa sobre la crianza de sus hijos. Kanye ha expresado abiertamente su desacuerdo con la manera en que Kim maneja la exposición mediática de North y sus hermanos: Saint (9 años), Chicago (7 años) y Psalm (5 años).

En el video de Childlike Things, North aparece brevemente hacia el final, rodeada de bailarines vestidos con atuendos coloridos. Para su cameo, la preadolescente luce una sudadera blanca con capucha y pantalones cortos a juego, además de un peinado con trenzas separadas y accesorios llamativos, incluyendo gafas decoradas con pedrería.

La reacción en redes sociales ha sido dividida. Algunos usuarios criticaron la participación de North en el videoclip, considerando que el concepto visual no encajaba con el título de la canción. Un usuario en X escribió: "35 segundos de ser una madre terrible e influenciar a su hija. Esto no es arte; es perversión burlándose del arte". Otro comentó: "Cosas infantiles y bailarinas adultas. Todo esto se ve raro", mientras que alguien más expresó su incomodidad diciendo: "Pensé que sería un video brillante y alegre, pero parece más provocador y oscuro. Me dio un poco de náuseas".

Por otro lado, muchos salieron en defensa de Kim y North, argumentando que la niña no hizo nada inapropiado. "Sigo sin entender el odio que rodea a esta canción", escribió un usuario. Otro agregó: "North escribió sus versos, no dijo nada inapropiado y vestía acorde a su edad. ¿Cuál es el problema?".

El debate en torno a la participación de North West en la música y su exposición mediática sigue abierto, reflejando la controversia constante que rodea a la familia Kardashian-West.