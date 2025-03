Kanye West saca una canción con su hija y Diddy contra los deseos de Kim Kardashian

Al parecer Kanye West ha empezado una guerra con su exesposa Kim Kardashian y su hija mayor North West se encuentra en el centro. Kanye no se ha quedado contento con su última racha de polémicas iniciada el 2 de febrero en los Premios Grammy que ha decidido meter a su hija en líos enfureciendo a Kim Kardashian.

El sábado 15 de marzo, el rapero de 47 años, antes conocido como Kanye West, publicó en su cuenta X el tema titulado "Lonely Roads Still Go to Sunshine". "LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE, nueva canción de PUFF DADDY con su hijo KING COMBS, mi hija NORTH WEST y la nueva artista de Yeezy de Chicago, Jasmine Williams", escribió el controvertido artista en la publicación.

La canción de casi cinco minutos comienza con lo que parece ser una conversación telefónica entre Ye y Diddy, quien actualmente se encuentra en prisión y enfrenta múltiples cargos, incluyendo tráfico sexual.

Kanye habría lanzado esta canción sin consentimiento de Kim Kardashian, que habría intentado que no viera la luz mediante un juez. En un tuit posteriormente eliminado, Kanye compartió una captura de pantalla que mostraba lo que parecía ser un intercambio reciente de mensajes de texto con su exesposa. El rapero parecía furioso porque la fundadora de SKIMS registrara el nombre de su hija, y le dijo a Kardashian: "No volveré a hablar contigo", según TMZ.

Kardashian respondió: "Te pregunté en su momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí, que cuando fuese 18 sería para ella. Por lo que para"

"Mandé papeles para que no estuviera en la canción de Diddy para protegerla. Una persona tiene que registrar el nombre", continuó añadiendo. Kardashian después le recordó al rapero un acuerdo que tenían de que ella registraría todos los nombres de sus hijos para que nadie pudiera cogerlos.

Un enfurecido Kanye respondió: "Arréglalo o voy a la guerra y ningúno de los dos se recuperara de las consecuencias públicas. Vas a tener que matarme".

Kardashian envió cartas exigiendo un cese y desista e incluso llegó a solicitar una mediación de emergencia con un mediador y un juez, pero fuentes cercanas afirmaron que Kanye no se unió. Sin embargo, supuestamente prometió no publicar la canción.

Las fuentes afirmaron que Kardashian no quiere que su hija se involucre en las últimas acciones controvertidas de Ye, ni que el nombre de North se vincule con los problemas legales del magnate musical caído en desgracia.

Según se informa, la canción surgió después de que North fuera al estudio con su padre en la primera vez que el padre de cuatro hijos veía a sus hijos en semanas, y fue allí donde grabó las voces que el productor luego incorporó a la canción con Diddy.

Supuestamente, le dijo a su hija de 11 años que lanzaría el sencillo en su próximo servicio dominical. Se la puede escuchar rapeando en la canción: "Cuando me ves brillar, ves la luz".