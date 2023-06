¿Lanzará Taylor Swift una versión deluxe de 'Lover' este viernes?

Entre la espera de las fechas europeas de The Eras Tour y el lanzamiento de 'Cruel Summer' como cuarto single de 'Lover', parece que los fans de Taylor Swift no tienen ni un solo día de descanso. Pese a que hasta hace poco parecía que tan solo tenían que esperar a que saliera 'Speak Now (Taylor’s Version)', los swifties se han visto sorprendidos por los rumores de que la cantante lanzará este viernes una versión deluxe de 'Lover' con canciones inéditas 'From The Vault'.

Debido a que estos han surgido poco después de que Taylor Swift confirmara que 'Cruel Summer' se convertirá en el cuarto single de este álbum casi cuatro años después de su lanzamiento, no sería de extrañar que esta sorpresa fuera real. Especialmente porque hace tan solo unos meses sorprendió con 'All Of The Girls You Loved Before', una canción que no llegó a publicar en este álbum pero que los fans llevaban un tiempo reclamando. Por este motivo, muchos fans están deseando que estos sean reales y puedan escuchar otras de las canciones que llevan tiempo deseando tener de forma oficial, como es el caso de 'Need'.

En esta ocasión, este rumor ha surgido por parte de una supuesta trabajadora de Target, quien asegura que han recibido unos álbumes en los que se incluyen nuevas canciones 'From The Vault' y que también incluye un DVD con un videoclip de 'Cruel Summer'. Y, pese a que otras trabajadoras de Target han asegurado no haber recibido nada sobre esto, muchos tienen la esperanza de que estos rumores sean reales.

Además, debido a que en esta filtración se incluye una colaboración con Dua Lipa y que esta cantante ha mencionado a Taylor Swift en sus redes sociales durante los últimos meses, algunos fans señalan que es muy probable que esto no fuera una casualidad. Aun así, por ahora no hay nada confirmado respecto a esta supuesta versión deluxe, por lo que por ahora los fans tendrán que seguir esperando para saber si, tal y como ha filtrado esta supuesta trabajadora, realmente se viene una nueva versióndeluxe de 'Lover'. ¡Tocará cruzar los dedos hasta el viernes!