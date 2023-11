Latin Grammys: los artistas que actuarán y todo sobre la gala

Solo faltan unas horas para que se celebren los Latin Grammys en Sevilla: son muchos los que se han cruzado ya por la ciudad con alguna de las celebridades que acudirán al evento, incluyendo a aquellas que actuarán durante la gala, como Rosalía. Además de a la catalana, también podremos ser sobre el escenario a Shakira, Maluma, Milo J, Sebastián Yatra, David Guetta u Ozuna, así que habrá unos cuantos fandoms concentrados en ver todo lo que ocurra a lo largo de la noche.

La lista de artistas que podrán actuar o presentar los galardones de los Latin Grammys es reducida, pero no lo es tanto la de los artistas que estarán entre los asientos frontales. Anoche destacó mucho Laura Pausini, debido al premio homenaje a su trayectoria que le fue entregado. Muchos de los que estarán presentes esta noche en los Latin Grammys también se dejaron ver anoche en este tributo a la cantante, que dejó algunos de los memes más divertidos que se han visto jamás en el evento.

La gala empezará sobre las 22:30h (confiando en que todos los invitados lleguen y completen su recorrido a tiempo) y terminará sobre las 1:30h. Se entregarán veintiocho premios en esas tres horas, así que no habrá demasiado tiempo para la reflexión ni los discursos emotivos. Como casi siempre, el público estará compuesto únicamente por personas que hayan sido invitadas a título personal, así que el entusiasmo de los fans no se hará notar demasiado durante las actuaciones. ¡Aunque lo que sí está claro es que las redes estarán al tanto de todo lo que vaya ocurriendo! Desde los looks escogidos para la gala hasta los directos de los artistas que actuarán, todo será comentado hasta el más mínimo detalle.