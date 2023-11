Leticia Sabater lanza un sangriento villancico versionando a George Michael: "Esta Navidad me comeré un pibón"

Leticia Sabater lleva ya varios años sin fallar sacando tanto en verano como en invierno su particular canción y este 2023 no nos ha defraudado.

En este caso Leticia ha querido mezclar Navidad, con humor, sexualidad y terror y además lo ha hecho versionando a George Michael.

Su nueva canción, que lleva por título Esta Navidad me comeré en pibón, es una versión loquísima y con muy poco parecido del clásico Last Christmas de Wham!

Leticia se encuentra con Papá Noel que le cuenta que tiene baja por ansiedad y que le toca a ella repartir los regalos. Justo después aparece Leticia bailando con un traje de Papá Noel mientras empieza a sonar la melodía de Last Christmas en versión electrónica.

"Last Christmas te di mi corazón y cuando desperté rompiste y ni adiós. Esta Navidad me comeré a un pibón y no lloraré por ti amor", canta Leticia en el estribillo de esta esperpéntica canción.

Pero no sólo es el estribillo lo que chirría sino que la letra está llena de frases como "En Insta te envié un regalo, una storie rosa con un nude y un te amo", "No empieces a besarme aquí, ni muerta me fio de ti" o "Fuiste un lobo hambriento para coronar, te enmascaraste y me conseguiste engañar... Tu ahora quieres regresar pero el adiós se fue ya".

El videoclip tiene el habitual toque cutre y amateur al que nos tiene acostumbrados Leticia pero con un toque gore. A lo largo de la canción Leticia va teniendo más heridas hasta que acaba muerta en el suelo acuchillada y con las vísceras fuera.

El asunto termina tras la canción con una escena en la que vemos como el que reparte los regalos es en realidad el Grinch que asegura que se va a cargar la Navidad.