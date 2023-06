Lewis Capaldi sufre un ataque de Tourette en Glastonbury y el público le ayuda a terminar el concierto

Los fans de Lewis Capaldi le ayudaron a terminar su concierto mientras sufría un brutal ataque de Tourette en el escenario principal de Glastonbury el sábado 24 de marzo, después de un descanso de salud mental de tres semanas.

El cantante, de 26 años, había cancelado todos sus compromisos musicales y conciertos a principios de este mes para "descansar y recuperarse" antes del tan esperado festival de música.

En su vuelta a los escenarios Lewis admitió que había estado "muy asustado" de actuar cuando habló sobre sus problemas de salud mental y confirmó que se tomaría otro descanso después del concierto.

En medio del concierto confesó que estaba luchando con su síndrome de Tourette y dijo que su voz se había 'comprimido', después de haber estado tosiendo durante todo el espectáculo.

El síndrome de Tourette es una afección neurológica caracterizada por una combinación de ruidos y movimientos involuntarios llamados tics, y puede causar anomalías en el habla y la voz.

A pesar de sus luchas, Lewis insistió en continuar con su set y sus fans estuvieron con el apoyándolo, y el espectáculo llegó a un final emotivo cuando la multitud cantó 'Someone You Loved' por él.

El conmovedor momento vio a Lewis cruzar el Pyramid Stage y cantar breves ráfagas de la canción, mientras la multitud cantaba a todo pulmón la icónica canción para apoyar a la estrella.

También insistieron en que el cantante escocés no tenía nada de qué disculparse, ya que elogiaron su espectáculo 'fantástico' y lo elogiaron por terminar su concierto a pesar de las dificultades.

El cantante escocés se encontraba presentando las canciones de su segundo disco de estudio 'Broken by Desire to Be Heavenly Sent' lanzado a princpios de 2023.