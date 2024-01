Lil Nas X anuncia su regreso con la canción J Christ, y recibe críticas por recurrir siempre a temas polémicos

Recurrir a las temáticas polémicas para llamar la atención con un lanzamiento musical no es una técnica de marketing novedosa; pero cuando este recurso se repite varias veces, existe la posibilidad de que el público que solía disfrutar de esa música reaccione de forma negativa. Lil Nas X ha pasado a estar en el ojo del huracán después de anunciar que su próximo single se titulará J Christ, y que su videoclip tendrá iconografía religiosa cristiana.

La trayectoria de Lil Nas X es bastante complicada de analizar. El bombazo que supuso Old Town Road hizo que muchos no tuviesen una idea clara de lo que podían esperar de él, pero encontró en la reivindicación de los derechos LGTB+ su baza para atraer a millones de fans. Los vídeos musicales, los looks, la temática de las canciones… Todo lo que lanzaba tenía ese componente reivindicativo, y las críticas y/o provocaciones con respecto a la religión cristiana se convirtieron en algo muy habitual. Es por eso que ahora, con este nuevo proyecto, muchos han expresado una opinión negativa con respecto a la falta de originalidad de sus reivindicaciones.

Por supuesto, todas estas críticas llegan antes de que se haya podido ver y escuchar el proyecto de J Christ. Puede que los primeros teasers no sean capaces de expresar todo lo que este nuevo lanzamiento tiene que decir, y que muchos se sorprendan una vez vea la luz. Pero, aun así, está claro que Lil Nas X lo tiene cada vez más complicado para encontrar un hueco estable en la industria musical mainstream, y será necesario que calibre muy bien sus próximos movimientos para que no acabe siendo una moda pasajera. ¡Sería una lástima que una trayectoria con un ascenso tan meteórico acabase de una forma tan amarga y prematura!