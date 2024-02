Linkin Park sorprende a sus fans lanzando un tema inédito cantado por el fallecido Chester Bennington

Casi siete años después de disolverse tras la repentina muerte del cantante Chester Bennington, Linkin Park ha sorprendido a sus fans lanzando una nueva canción.

La canción llamada Friendly Fire fue escrita durante las sesiones de One More Light (2017), que fue su séptimo y último álbum de estudio, pero no se publicó en su momento quedando archivada.

Ahora sirve como sencillo principal de su nuevo álbum de grandes éxitos, titulado Papercuts - Singles Collection 2000-2023, que se lanzará el 12 de abril.

Como parte de la promoción, la banda también lanzó un video musical para Friendly Fire que presenta imágenes de estudio y en vivo nunca antes vistas.

El guitarrista principal Brad Delson reveló que la canción "siempre fue una de nuestras canciones favoritas de las sesiones de One More Light", pero no pudieron hacerlo bien al final de la grabación del álbum, según la revista People.

"Algo no estaba del todo bien, así que tan pronto como llegamos a la línea de meta, decidimos dejarlo a un lado para más tarde", añadió Delson, de 46 años.

Los chicos de la banda no habían pensado en la canción durante años, pero resurgió cuando comenzaron a elegir las pistas para su última recopilación de grandes éxitos.

"Cuando empezamos a buscar una canción inédita para incluirla en nuestra colección de grandes éxitos, quedé impresionado por el poder de la canción, el poder de la narración, el poder de la voz, el paisaje sonoro y realmente pensé que realmente estaba más cerca de estar terminada de lo que quizás nos habíamos imaginado en ese momento", explicó el guitarrista.

El rapero, guitarrista y cofundador de la banda, Mike Shinoda, confesó que el tiempo que la banda paso junta eligiendo la lista de canciones de Papercuts fue una "alegría".

"Cada canción de esta colección es a la vez un momento singular en nuestra línea de tiempo y una historia en evolución que es tanto nuestra como suya", dijo el músico y productor, de 47 años.

"Desde nuestro primer lanzamiento, One Step Closer hasta el nuevo Friendly Fire, esta lista de canciones abarca todos nuestros capítulos hasta el momento", sentenció.