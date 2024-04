Lola Índigo contesta a la polémica sobre si las artistas mueven mucho el culo o no en los conciertos

En las últimas horas, se ha producido un extenso debate en Twitter/X sobre si las artistas femeninas mueven mucho el culo o no en los conciertos. Lola Índigo, uno de los nombres más comentados en este debate, ha decidido sumarse y su respuesta ha dejado a todo el mundo sin palabras.

Todo empezó después de que un usuario de Twitter/X tuitease lo siguiente, respondiendo a un clip en el que podemos ver un trozo de concierto de Bad Gyal: "Luego ves a tías como Lola Índigo quejarse de la sociedad machista que las sexualiza y cuando consiguen ser artistas profesionales dedican el 90% de sus conciertos a mover el ojete y cantar un total de 5 segundos. Esto es de risa, ¿eh?".

Lola Índigo no se ha podido aguantar las ganas de responder a un comentario de este calibre. "El 90% del concierto no, el 100%", ha escrito la granadina en una respuesta en la que no ha podido hilar más fino. Las reacciones a su respuesta, por supuesto, han sido igual de memorables.

"Joder, he chillado", escribía un usuario. "Eso mi reina", "Mamá, mamá, mamá", "Díselo", "Díselo, reina" o "Si se tiene se mueve y punto", han sido solo algunos de los muchos comentarios que hemos podidos leer. Aplausos para Lola Índigo.