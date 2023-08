¿Luis Miguel usa dobles para sus conciertos? La loca teoría que llega de Argentina

Luis Miguel es uno de los artistas más conocidos del sector hispanohablante, y su trayectoria se remonta a principios de la década de los ochenta. Su reciente cambio físico, con el que perdió más de 20 kilos, ha sido uno de los temas por los que se ha convertido en noticia en los últimos meses, y no ha dudado en hablar de ello en las distintas entrevistas que ha concedido últimamente. Ese cambio físico ha hecho que muchas personas tengan que adaptarse a verlo con una apariencia muy diferente, y en medio de todo este cambio es cuando han surgido las acusaciones de que Luis Miguel podría haber utilizado dobles durante los shows que ha estado dando en Argentina.

Ha sido un periodista local de ese país, Luis Ventura (muy aficionado a investigar la vida privada del cantante y de su familia), el que ha lanzado esta acusación en la televisión argentina, y las imágenes que se han rescatado de esos conciertos han sido utilizadas desde entonces en redes para especular sobre la posible certeza de esta información. Según Ventura, la forma de las orejas o la dentadura de la persona que subió a ese escenario no coinciden con las de Luis Miguel (aunque desde la redacción de FlooxerNow no somos capaces de encontrar esas supuestas diferencias). Hay quienes opinan que la persona que dio el primer show en Argentina no es la misma que la que dio el segundo; y otros, en cambio, piensan que, directamente, ninguna de las actuaciones fue dada por Luis Miguel.

El uso de dobles en ciertos momentos de su trayectoria para proteger su vida privada es lo que habría desencadenado esta loca teoría, que ya se ha convertido en el mayor cotilleo de la prensa rosa argentina. Por suerte, los comentarios de las personas que acudieron a esos shows dejan claro que los disfrutaron mucho, y que se quedaron muy impresionados con la capacidad vocal de Luis Miguel (o de "Luis Miguel", quién sabe). ¡Y dar un buen concierto memorable es lo que verdaderamente importa!