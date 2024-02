El Mad Cool cierra el cartel de su próxima edición con The Killers, Makeskin y Rema

Maneskin y The Killers estarán presentes en el Festival Mad Cool 2024, que se celebrará entre el 10 y el 13 de julio, Según el cartel definitivo, publicado en redes sociales por la organización, entre las 21 novedades sorprenden el artista nigeriano REMA, Alec Benjamin y Lord Huron

El potente cartel para esta nueva edición del festival ya contaba con nombres como los Pearl Jam, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins y Avril Lavigne. Otros artistas que pasarán por los escenarios del festival madrileño en su séptima edición serán Janelle Monáe, Sum 41, Black Pumas, Jessie Ware, Bring Me The Horizon y Arlo Parks.

Volverá a celebrarse en el recinto Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde, en el que según dijo la organización el pasado diciembre se acometerán cambios y mejoras tras los problemas de accesibilidad de la pasada edición.

Con una jornada más que en su anterior convocatoria, Mad Cool iniciará la programación el miércoles 10 de julio con Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Janelle Monáe, Garbage, Rels B, Nothing But Thieves, Tom Odell, James Arthur y Soccer Mommy, entre otros.

Con uno de los directos más elegantes que se pueden experimentar sobre un escenario, The Killers se suma al lineup del sábado. La banda liderada por el carismático Brandon Flowers no solo ha consolidado su estatus como una de las formaciones más influyentes de la escena indie rock que surgió a principios del milenio, sino que también ha construido todo un legado a través de una impresionante colección de éxitos que ya forman parte de la historia de la música.

La revolución que surgió en Italia hasta convertirse en un fenómeno global con una mezcla explosiva de rock, glam y mucha actitud también llegará a Mad Cool Festival. Maneskin se encargará de demostrar el viernes por qué son considerados una de las propuestas más magnéticas y salvajes de la actualidad.

Mad Cool continúa apostando por los sonidos más frescos y la vanguardia musical. El viernes el público podrá disfrutar de la fascinante fusión de afrobeat, trap y pop de Rema, cuyo éxito Calm Down ha elevado la música nigeriana a lo más alto.

Ese mismo día se podrá ver a Alec Benjamin, el joven compositor estadounidense de pop que ha irrumpido en la industria con la memorable Let me down slowly.

El sábado, Tyla tomará el escenario con su cautivador R&B contemporáneo. Su sencillo Water no solo se ha convertido en un fenómeno viral, sino que también la ha posicionado como una destacada promesa en la escena musical internacional.

La diversión está asegurada en la jornada del miércoles con la actuación de Sexyy Red. Respaldada por colaboraciones con artistas de la talla de Drake, SZA o Nicki Minaj y con una propuesta audaz y cargada de humor, su voz se ha convertido en una de las más interesantes del rap femenino estadounidense.

Cuando se trata de llevar al público a otros mundos, incluso a épocas pasadas a través de la música, es imprescindible mencionar a Lord Huron. Con una destreza única para crear canciones tan evocadoras como nostálgicas, el indie folk californiano del grupo, cálido y ejecutado de manera magistral, sonará en el festival durante la jornada del sábado.

La nueva ola emergente de guitarras también tendrá su espacio con las actuaciones de bandas como Picture Parlour y su propuesta de toques retro, Sea Girls, quienes presentarán en el Mad Cool su esperado tercer álbum, o el rock de alto voltaje de Dead Posey, dúo estadounidense formado por la poderosa cantante Danyell Souza y el talentoso guitarrista y multiinstrumentista Tony Fagenson. Desde Londres desembarcará el trío Bar Italia. Su enigmática y cautivadora reinvención del legado musical británico surgido en la oscuridad de los ambientes más selectos del punk también tendrá su hueco en Mad Cool Festival.

La vibrante escena musical madrileña estará representada por el rock de guitarras dosmileras de la banda originaria de Getafe, Nadye, y por el post punk intimista de Depresión Sonora, proyecto nacido en el barrio de Vallecas que ha despertado gran expectación incluso más allá de nuestras fronteras.

Para los amantes de la música electrónica, Mad Cool promete alcanzar su punto álgido con el espectáculo de 2MANYDJS dj set, toda una institución en el género, y con algunos nombres más excitantes de la actualidad como Nia Archives, Claudia León o Andrés Campo.