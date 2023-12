El Mad Cool desvela su cartel para 2024: Pearl Jam, Dua Lipa y Avril Lavigne son los principales nombres

Tras varios días de incertidumbre y de jugar con sus fans el Mad Cool finalmente ha desvelado gran parte del cartel para su edición de 2024. Una vez más el festival, que busca asentarse y afianzarse como uno de los más grandes, no ha defraudado al anunciar una alineación titular espectacular con nombres como los de Dua Lipa, Pearl Jam, Avril Lavigne o The Smashing Pumpkins y la que todavía le faltan tres cabezas de cartel.

Ha sido en un encuentro con la prensa celebrado en el Espacio SOLO, junto a la Puerta de Alcalá, en el que la organización del evento ha desvelado la mayor parte de su cartel que incluye también a nombres como Janelle Monáe, Greta Van Fleet, Sum 41, Black Pumas, Jessie Ware, Bring Me The Horizon, Arlo Parks o Motxila 21.

Mientras otros grandes festivales ya habían anunciado su cartel para 2024 Mad Cool estaba jugando al despiste poniendo extraños posts en Instagram con mensajes como See you in 2025 o See you in 2034. Los fans del festival no estaban muy contentos con esta forma de hacer marketing pero todas las dudas que podian tener se han terminado con el golpe que acaban de dar sobre la mesa con este soberbio cartel.

El Mad Cool vuelve a aumentar de tres a cuatro días y vuelve a repetir en el recinto Iberdrola Music de Villaverde. Con la mente en solventar algunos problemas de accesos al recinto y de movilidad dentro del mismo el festival sigue trayendo uno de los carteles más poderosos, variados e interesantes.

A los nombres que hemos citado hay que añadir una letra pequeña brutal en la que destacan Keane, Nothing But Thieves, Garbage, Tom Morello, Alvvays, Bomba Estéreo, Sofi Tukkker o Paul Kalkbrenner entre otros.

Un año más la mezcla de rock, indie, electrónica, R&B y pop mainstream del Mad Cool vuelve a ser espectacular. Ahora falta esperar a que el festival cierre al completo su cartel y anuncie los nombres que faltan, especialmente los dos huecos principales de la jornada del viernes y el que acompañará a Bring Me The Horizon y Avril Lavigne el sábado.