La magia de Eminem no surte efecto en Estados Unidos y Houdini no logra el n1 como en Reino Unido

Eminem se ha perdido por poco de conseguir su primer número uno en el Billboard Hot 100 en más de una década gracias al continuo dominio en las listas de I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallen.

El último sencillo de Eminem, Houdini, ha sido un éxito comercial desde su lanzamiento hace poco más de una semana, consiguiendo el número uno en numeroso paises, incluido Reino Unido.

Debutó en el número dos del Hot 100 de esta semana, según Billboard, convirtiéndose en el sencillo con mayor ranking del rapero de Detroit desde que su colaboración con Rihanna, The Monster, alcanzó el primer puesto en 2013.

Las reproducciones de Houdini en la primera semana superaron los 50 millones, mientras que también obtuvo cuatro millones de impresiones de radio a medida que la nostálgica canción, que recuerda a los primeros grandes éxitos del rapero, va camino de convertirse en el mayor éxito de Eminem en más de una decada.

El vídeo de Houdini incluye un guiño a su clásico de 2002 Without Me, con Eminem una vez más vistiendo su disfraz de superhéroe Rap Boy para salvar al mundo de su alter ego Slim Shady.

Dirigido por su colaborador Rich Lee, el clip presenta cameos de personas dentro del círculo íntimo de Eminem, como Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Royce Da 5’9, The Alchemist, el manager Paul Rosenberg y el jefe de Interscope, Jimmy Iovine.

Los tres hijos de la leyenda del rap también hacen una breve aparición en el vídeo, junto con los comediantes Pete Davidson y Shane Gillis.