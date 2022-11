Mariah Carey bate récords con su vídeo anunciando la llegada de la Navidad, este año más sexy que nunca

Hay artistas que, a pesar de no lanzar demasiada música, siguen recibiendo una enorme cantidad de ingresos por sus hits pasados, sobre todo cuando son estacionales: ocurre con 'Firework' de Katy Perry cada 4 de julio, con 'Halloween Town' cuando se acerca octubre y, por supuesto, con 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey cuando toca prepararse para celebrar la Navidad. A pesar de que esta última canción fuese lanzada a principios de los noventa, ha logrado volver al número uno de las listas de éxitos estadounidenses casi cada año desde que fue lanzada. Esa popularidad implica ingresos extra para la cantante y su discográfica, así que no es ninguna sorpresa que haya decidido apostar por una técnica de marketing como este vídeo, que ya se ha hecho viral en TikTok.

23 millones de visualizaciones, y contando. La cantante probó esta forma de promoción el año pasado, y su éxito desmesurado hacía suponer que repetiría el formato de nuevo este año. Para esta ocasión, ha decidido apostar por una propuesta más sexy que la anterior, que parece haber gustado mucho a sus fans más clásicos. Con sus clásicas 'whistle notes' de por medio, la viralidad estaba prácticamente asegurada.

Cuesta creer que, año tras año, esta canción sume cientos de miles de ventas de forma constante: ¿acaso queda alguien que todavía no haya comprado el single? Por muchos artistas que se animen a lanzar sus hits navideños, ninguno se ha acercado todavía a la popularidad de este tema de Mariah Carey ('Last Christmas' de Wham! sería la única digna de ser llamada "competencia" de este hit). ¡Que se preparen fans y detractores para escuchar esta canción allí donde vayan durante los próximos dos meses!