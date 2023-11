Masi se lanza a cantar una canción con el grupo Mantra: se titula Buen Día y suena así

Masi es una caja de sorpresas llena de talento, y esto es algo que ella continúa demostrando cada vez que se le presenta una nueva oportunidad para brillar. Porque, si hasta ahora ya se la ha visto presentando el programa de Disaster Chefs y actuando sobre los escenarios de varios teatros de España, en esta ocasión parece que ha querido recordarle a todo el mundo que estos no son sus únicos talentos, sino que también tiene una voz increíble.

Los que siguen a la malagueña desde hace tiempo ya sabían que Masi también tiene un don para el canto, ya que tiene varias covers en su canal de YouTube y, hace poco, también habló sobre esta pasión durante la alfombra de los Latin Grammy. Pero, aun así, nadie ese esperaba que fuera a colaborar con el grupo Mantra, quienes han anunciado Buen día, una canción que saldrá este viernes y que contará con un featuring de Masi.

Y, como era de esperar, esto no ha hecho más que emocionar tanto a los seguidores de este grupo como a los de Masi, quienes estaban deseando volver a escuchar cantar a la malagueña. Además, el hecho de que sea un tema totalmente nuevo y no se trate únicamente de una cover hace que esta noticia sea todavía más especial.

Por otro lado, aquellos que desconocían este talento de Masi no han tardado en sorprenderse al escuchar el avance de Buen día, motivo por el que muchos han destacado lo sorprendente que es que sea capaz de hacer tantas cosas bien y que, además, lo haga todo "de lujo". Sin duda, no deja de impresionar con cada uno de los proyectos en los que participa, algo que sus seguidores han vuelto a destacar, ya que la malagueña no deja de superarse en cada uno de sus trabajos, motivo por el que ya se esperan cualquier sorpresa de ella.