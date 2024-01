Las mejores canciones para llorar, por votación popular

Hallelujah - Leonard Cohen

Un clásico de lo lacrimógeno: la gravedad de la voz de Leonard Cohen (literal y figuradamente) es capaz de llevar a las personas a lo más hondo de sus sentimientos.

I Can Not Make You Love Me - Bonnie Raitt

Bonnie Raitt cuenta en esta canción un sentimiento por el que la mayoría de las personas ha pasado alguna vez. ¡No apta para quienes estén pasando por un desamor!

Empty Garden - Elton John

No son pocas las canciones de Elton John que podrían entrar en esta lista, pero los votantes se han decidido por Empty Garden como la mejor para soltar unas lagrimitas.

Woman - John Lennon

John Lennon tenía una capacidad superior para la creación de letras que tocaran la fibra sensible de sus fans, y Woman es una de ellas.

Wish You Were Here - Avril Lavigne

Avril Lavigne siempre ha tenido cierta tendencia a las baladas dramáticas, pero Wish You Were Here es una a la que sus fans recurren cuando tienen que liberar los sentimientos que se les acumulan.

Tears in Heaven - Eric Clapton

Probablemente, la canción que más veces se ha repetido en las votaciones. Con que Eric Clapton abra la boca, es suficiente para que todo el público sienta que sus ojos se enrojecen.

Hello - Evanescence

Pocas son las canciones de Evanescence que no lleven al oyente a los más oscuros de los sentimientos, pero Hello destaca por su tristeza calmada.

The Dance - Kelly Clarkson

La canción es en realidad de Garth Brooks, pero es casi igual de recordado el homenaje que le dedicó Kelly Clarkson hace unos años. Difícil llegar al estribillo sin derramar alguna lagrimita.

Love of My Life - Queen

Aunque Queen ha conseguido motivar y hacer bailar a millones de personas en todo el mundo, también sabe cómo hacer una buena canción de desamor, como Love of My Life.

Black - Pearl Jam

Pearl Jam se ha colado en numerosas ocasiones en las votaciones para esta lista, y su canción Black es la que más se ha repetido.