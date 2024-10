El mensaje de la madre de Harry Styles tras la muerte de Liam Payne: "Era solo un crío"

La madre de Harry Styles, Anne Twist, compartió su dolor por el repentino fallecimiento de su ex compañero de banda One Direction, Liam Payne, a los 31 años.

Anne, de 56 años, recurrió a Instagram para publicar una imagen de un emoji de corazón roto sobre una pantalla negra en un post que cuya descripción dice: "Solo un niño..." junto a otro corazón roto.

Sus 2,5 millones de seguidores expresaron sentimientos similares y todos están pidiéndole a Anne que abrace fuerte a Harry por ellos.

Por el momento sus excompañeros de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlison, no se han pronunciado al respecto de la trágica muerte de Liam y tampoco lo ha hecho su familia, su novia actual Katie Cassidy, su ex novia Maya Henry ni Cheryl Cole, madre de su hijo.

Muchos han aplaudido el poderoso mensaje de Mickey Graham, miembro de Boyzone, criticando los problemas de la fama y señalando a las discográficas como culpables de situaciones como esta.

El cantante de Oasis, Liam Gallagher, ha escrito un mensaje en su cuenta de X, a pesar de no haber trabajado con Payne, asegurando que "la vida es valiosa" y que solo se puede vivir una vez. "Chicos, solo podéis vivirla una vez, id con calma", ha escrito.

También han compartido sus condolencias la artista Paris Hiton, que ha mandado su "amor" a la familia, y el cantante estadounidense Charlie Puth, quien ha recordado que Payne fue uno de los primeros "grandes artistas" con el que trabajó.

La banda Backstreet Boys también ha lamentado la muerte del cantante. "Las palabras no pueden expresar las emociones que estamos sintiendo colectivamente en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco. Nuestros corazones están con la familia de Liam, sus amigos y los Directioners (fans de la banda One Direction) de todo el mundo", han explicado.

Otros de los artistas con los que había colaborado Payne como el colombiano J Balvin o el rapero Quavo, también han compartido mensajes de apoyo.