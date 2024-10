Los preocupantes signos sobre los problemas de Liam Payne: "La fama puede ser muy dañina especialmente en el mundo actual"

Los fans de Liam Payne temían por la salud del cantante en los años previos a su trágica muerte y todo el mundo está apuntando a una serie de señales preocupantes de que su vida se había salido de control.

Se informó que el cantante, que murió a los 31 años, actuaba "erráticamente" horas antes de su muerte y recientemente se dijo que el círculo íntimo de la estrella temía por su bienestar, según apuntan medios británicos.

La base de seguidores leales de la estrella también ha expresado su preocupación por la problemática estrella, luego de una serie de exhibiciones preocupantes que incluyen una aparición errática en la alfombra roja, hospitalización en estado de shock, conciertos cancelados y videos en los que aparece divagando.

Los fans de la estrella de One Direction habían notado el comportamiento extraño de Liam durante sus apariciones más recientes, que incluyeron asistir al concierto de su ex compañero de banda en Argentina hace apenas unos días, donde un guardia de seguridad le pidió que dejara de bailar.

Otro video preocupante muestra a Liam luciendo tenso mientras saludaba a los fanáticos, firmaba autógrafos y cantaba su canción Familiar, mientras parecía "fuera de sí".

Liam Payne había hablado en el pasado sobre la salud mental, las adicciones y su lucha por mantenerse sobrio. El cantante habló sobre tocar fondo mientras estaba en One Direction en una conversación en 2021, donde abordó el alcoholismo y las ideas suicidas en el podcast The Diary of a CEO.

"Me preocupaba hasta dónde iba a llegar mi fondo. ¿Dónde está el fondo para mí? Y nunca lo habrías visto. Soy muy bueno ocultándolo. Nadie lo habría visto jamás", afirmó.

"Hay algunas cosas de las que definitivamente nunca he hablado. Fue realmente, muy, muy grave. Y fue un problema. Y fue solo hasta que me vi a mí mismo después de eso que pensé: 'Bien, necesito arreglarme'", continuó.

El mensaje de Mikey Graham de Boyzone

Boyzone se formó en 1993 por el manager pop Louis Walsh que quería crear una "versión irlandesa" de Take That. El grupo estaba formado por Ronan Keating, Mikey Graham, Shane Lynch, Michael Graham y Stephen Gately, que falleció con 33 años en 2009.

La banda se separó oficialmente en 2000 pero volvieron a unirse entre 2007 y 2019. Boyzone logró el reconocimiento internacional, así como seis números uno en el Reino Unido, incluidos Words, No Mater What, All That Matters To Me y You Needed Me.

El cantante irlandes que ha vivido todo lo bueno y la malo de la industria musical de primera mano expreso su tristeza por la noticia y quiso poner el dedo en la llaga apuntando directamente a las discográficas: "Creo que sería un acierto por parte de las discográficas tener psicólogos en sus fichas de ahora en adelante en su memoria como un deber de cuidar la vulnerabilidad de sus jóvenes talentos".

"La fama puede ser muy dañina, especialmente en el mundo actual. Mucho dinero. Nadie para ayudar. Mucha gente que sí. Nadie honesto", senteció. Todos están aplaudiendo el mensaje de Mikey y creen que es muy acertado lo que propone.