La millonaria fortuna de la gata de Taylor Swift que ha dejado boquiabiertos a los fans

Por suerte o por desgracia, vivimos en un mundo en el que los gatos no pueden ser propietarios de cuentas bancarias; pero eso no significa que no podamos fantasear con sus posibles fortunas. Las mascotas de los multimillonarios son las primeras que se nos pasan por la mente cuando pensamos en animales con fortuna, pero lo cierto es que su "actividad profesional" tiene mucho más que ver en la estimación de su riqueza. Olivia, la mayor de los gatos de Taylor Swift, ha logrado posicionarse como el tercer animal más rico del mundo, y las razones por las que tendría tanto dinero tienen mucho que ver con los proyectos en los que la ha incluido su querida dueña.

Olivia ha participado en dos de los mayores videoclips de Taylor Swift: 'Blank Space' y 'Me!'. Además, ha aparecido junto a la cantante en algunos de los anuncios que ha hecho, y eso significa que tendría que llevarse su parte. Si a todo eso le sumamos su enorme influencia en las redes sociales, hay quien estima que su patrimonio podría ascender a los 97 millones de dólares (en caso de que fuese una persona, claro está).

Por desgracia para Olivia (y por suerte para Taylor Swift), la gata no tiene ni la más mínima idea de que debería estar cobrando millones por todo lo que hace junto a su dueña. Los gatos de Taylor Swift se han convertido en celebridades que causan verdadera sensación entre sus fans, y la cantante no se contiene en mostrar los momentos más divertidos de sus queridos animales a través de las redes sociales. Sus otras dos mascotas felinas no se han colado entre las más ricas (no han tenido la suerte de aparecer en tantos proyectos), pero no cabe duda de que disfrutan de una vida tan acomodada como Olivia. ¡No necesitan los millones cuando están al cuidado de una artista con tantísimos ingresos!