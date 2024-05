El momento de euforia por el que Taylor Swift pidió perdón en Madrid

El primer concierto de Taylor Swift ha dejado numerosos momentos icónicos, emotivos y virales, pero ha sido un momento concreto el que más está llamando la atención a los swifties. Durante la parte sorpresa del set Taylor Swift ha tenido que pedir perdón al interpretar esta canción en concreto.

Los conciertos de la gira The Eras Tour están llenos de cambios de escenario y vestuario, de bailes épicos y de interacciones con el público pensadas para volver locas a todas las swfities. Pero si hay un momento concreto que los fans esperan especialmente es el de las canciones sorpresa que varían cada noche.

Algunas swifties españolas estaban un poco chafadas después de que en el segundo concierto en Lisboa Taylor sorprendiera con un mash-up de You're on Your Own, Kid y Long Live, una de las canciones más queridas y que se ha caído del setlist de la gira tras la inclusión de The Tortured Poets Department como nueva era.

Pero las sorpresas en Madrid iban a ser fuertes y hasta Taylor Swift ha tenido que pedir perdón por una de ellas. Primero ha cantado un mash-up de Sparks Fly con elementos de I Can Fix Him (No Really I Can) y después ha mezclado I Look In People’s Windows con Snow On The Beach.

Al inicio de esta canción de Midnights que estaba interpretando al piano ha dicho "Estoy sólo yo chicos, lo siento" cuando la gente se ha puesto a corear el nombre de Lana del Rey.

Lana del Rey colabora en esta canción y se encuentra en España para actuar en el Primavera Sound de Barcelona el viernes 31 de mayo por lo que existía una mínima posibilidad de que Taylor la invitara a cantar en su concierto en Madrid.