¿Cómo será el MOTOMAMI TOUR de Rosalía? Todos los detalles de la gira más esperada

Que Rosalía vuelva a dar conciertos y que hoy se estrene en Almería es una grandísima noticia para los fans, pero también para ella. Atrás quedan dos largos años casi exiliada en Estados Unidos, sin poder ver a su familia por la pandemia, preparando lo que tiene pinta de que va a ser un hitazo IRL. Se acabaron las actuaciones fake en Fortnite.

Desde hace un par de días circulan imágenes del set de ensayo en el que la cantante hizo sus primeras pruebas. La influencia estilística de sus últimas producciones, así como ese deje un poco a Arca, está clarísimo en iluminación y fondo, algo que acabaremos de comprobar hoy mismo. No te quepa duda de que será tendencia toda la noche.

Por cierto, la imagen del embebido anterior no es una filtración del escenario real, sino donde practica coreografías y testea el sonido o efectos especiales. Lo digo por si lo ves pequeño, y porque muchos se han confundido pensando que sería ahí el estreno.

La primera parada de las 40 previstas en España será el Recinto Ferial de Almería, cuyas entradas tienen en las vías oficiales "disponibilidad limitada". Eso dice la web y no nos extraña que no haya agotado (al menos por ahora) los tickets para verla: 73 euros la más barata y 90 los que quieran verla de cerca. ¿Asequibles? Para nada. ¿Lo vale? Pues yo diría que sí. Piensa que en Berlín, una de las paradas internacionales, solo quedan paquetes VIP por 387 euros.

Lo que también ha dejado patidifusos a los fans es un tiktok de los ensayos en Almería donde se puede escuchar una canción desconocida hasta ahora. Veraniega a tope, suena como ninguna otra de las que ha publicado hasta ahora, y tiene pinta de que podría romperlo en las pistas nocturnas este verano. Además, podría sonar 'Aislamiento', un tema descartado de MOTOMAMI.

Otra cosa segura es el tracklist, que todos dan por bueno aunque se trata de 33 canciones. Me vais a disculpar pero dudo que por mucho que meta el turbo, a la Motomami no le va a dar ni la vida ni el tiempo para hacer eso en un directo. Ojalá me equivoque.