Muere a los 65 años Shane MacGowan, líder de la banda irlandesa The Pogues

El líder de The Pogues, Shane MacGowan, murió a los 65 años, luego de una reciente estadía en el hospital después de que le diagnosticaran encefalitis. Fue una de las voces más icónicas y reconocibles de la música irlandesa de todos los tiempos.

El cantautor, cuyos éxitos incluyen Fairytale of New York de 1987 y A Pair of Brown Eyes entre otros, se encontraba mal desde hacía algún tiempo. MacGowan también tenía problemas bien documentados con las drogas y el alcohol desde hace muchos años.

Su esposa Victoria Mary Clarke publicó un sentido mensaje en Instagram despidiendose de su marido. Ella escribió: "No sé cómo decir esto, así que simplemente lo voy a decir. Shane... se ha ido a estar con Jesús, María y su hermosa madre Teresa".

Además aseguró que MacGowan "siempre será la luz que tengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más hermosa y el ángel más hermoso y el sol y la luna y el comienzo y el final de todo lo que tengo".

Nacido en Kent, MacGowan era hijo de inmigrantes irlandeses y estuvo al frente de The Pogues desde 1982 hasta su disolución en 2014.

Había formado la banda de punk y música celta irlandesa Pogue Mahone, luego abreviada como The Pogues, en 1982 con la que lanzó siete álbumes de estudio.

En 1988, Kirsty MacColl colaboró ​​con The Pogues para la canción navideña Fairytale of New York, escrita por MacGowan, que alcanzó el número dos en las listas del Reino Unido y sigue siendo una de las canciones navideñas más queridas del Reino Unido.

Pero ese no fue para nada su único éxito. Varias de sus canciones, desde su versión del clásico Dirty Old Town hasta la bailable Fiesta pasando por Sally McLennane Haunted o If I Should Fall from Grace with God entre otras, han pasado a la historia convirtiendo a The Pogues en una de las mejores bandas irlandesas de siempre.