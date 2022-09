Muere Coolio, rapero que marcó una generación, a los 59 años

Muy joven tienes que ser si no has oído nunca la hipnotizante base de Coolio en Gangsta's Paradise. El rapero, cuyo nombre real era Artis Leon Ivey Junior, fue encontrado sin vida en el aseo de la casa de un amigo. Tenía 59 años, y medios estadounidenses apuntan a un ataque cardiaco.

La canción que sirvió de banda sonora a 'Mentes Peligrosas' (una peli menor que casi nadie recordaría si no fuera por la música) disparó su fama a niveles hasta cansinos, ya que a mediados de la última década del siglo XX la canción sonaba por todos lados.

La que evidentemente sí se acuerda de aquel largometraje es Michelle Pfeiffer, la actriz protagonista de la peli y del videoclip, y una de las primeras en dar públicamente el pésame por la muerte de Coolio. "El tema fue la razón por la que la peli tuvo tanto éxito", dijo a TMZ, añadiendo que le daba "escalofríos" escucharla. En su perfil de Instagram dijo "tener el corazón roto" por el suceso.

Raperos contemporáneos de Coolio y de alcance mundial, como Snoop Dogg, MC Hammer o Ice Cube, han lamentado también en sus perfiles sociales la pérdida de su colega y la influencia que esa canción tuvo para ellos.

Gangsta's Paradise utiliza los ritmos de 'Pastime Paradise', tema de Stevie Wonder, aunque prescindiendo del toque soul que le daba el cantante ciego. La versión de Coolio acaba de superar los mil millones de reproducciones en Spotify, un récord que alcanzó hace ya unos meses en YouTube y un hito para una canción publicada 10 años antes de la existencia de la plataforma de vídeos.

Aunque tiene otros éxitos como 'Too Hot' o 'Fantastic Voyage', ninguno alcanzó la popularidad de su tema estrella, por lo que algunos le consideraban miembro de las bandas one hit wonder: aquellas que han triunfado con una canción muy reconocible pero que no han podido repetir al mismo nivel con otra composición.

Cabe decir que Coolio produjo y apareció en docenas de otros proyectos musicales o artísticos, incluyendo una serie de cocina (Cooking with Coolio) y hasta Gran Hermano Celebrity en Reino Unido en 2009.