La música española abraza la Navidad en un intento de derrocar la corona de Raphael

Ya sea por casualidad o por razones de oportunidad empresarial, no se recuerda una temporada navideña como la de 2024 en la que los artistas españoles se volcaran tanto con la música especialmente pensada para estas fiestas, de David Bisbal a Iván Ferreiro.

Más allá de lanzamientos esporádicos con esta temática como los de Melendi, Ana Mena o Abraham Mateo en el pasado, lo cierto es que la industria actual no parecía muy animada a disputar a Raphael el título de "rey español de las Navidades" que ostenta sin problema desde que cantó en 1965 por primera vez su versión de El tamborilero (para la que este año ha grabado un videoclip).

"Estaba ahí libre ese hueco con villancicos que se han quedado antiguos y que necesitaban un meneo", reflexiona Niña Pastori en declaraciones a EFE ante la coincidencia este año de discos de artistas nacionales dedicados íntegramente a estas fiestas, entre ellos el suyo, Feliz Navidad, en el que canta "a las distintas familias, también a la que elegimos para cenar esos días".

Mariah Carey: ¿El modelo a seguir?

En EE.UU. hace ya décadas que es habitual este tipo de aventuras discográficas por parte de las estrellas de la música, ya sean de géneros muy comerciales como el pop, roqueros subversivos o de estilos de un supuesto prestigio mayor como el jazz y el soul.

Aunque ahora mismo buena parte de su fama se sustente en revalidar cada año su corona como monarca global de las Navidades, Mariah Carey sostenía ya una de las carreras de mayor éxito de la historia cuando, hace ya 30 años, lanzó el disco Merry Christmas, que incluía su ubicuo All I Want For Christmas Is You.

Ni ella imaginó que aquella grabación anecdótica se convertiría en uno de sus pilares económicos: se estima que cada año solo con ese tema gana entre 1,7 y 2,8 millones de euros, razón quizá por la que acaba de reeditar el álbum completo y de que desde entonces haya grabado especiales para TV, un segundo álbum del estilo (Merry Christmas II You, en 2010) y desarrolle giras especiales.

Muchos han seguido después ese modelo (que le pregunten a Michael Bublé), también en Latinoamérica, cuyas figuras quizás por proximidad geográfica y cultural hace tiempo que viven igualmente volcadas en sus propias grabaciones navideñas, véase la mexicana Thalía, que en este 2024 ha publicado Navidad melancólica.

"He logrado un viaje por América que perdurará", reconocía a EFE David Bisbal, uno de los artistas de mayor éxito no solo en España, sino también precisamente al otro lado del Atlántico, al lanzar su disco Todo es posible en Navidad, que incluye el ya clásico Mi burrito sabanero, del venezolano Hugo Blanco.

Grabado en Los Ángeles con una gran banda, consta de versiones en castellano de clásicos villancicos anglosajones, también de la primera versión en español de Always on my mind de Elvis Presley, aunque no sea estrictamente propia de esta época del año, y amplía el repertorio nacional con temas inéditos.

"Nosotros nos iremos, como dice el villancico, pero la Nochebuena va a llegar cada año", justificaba Niña Pastori ante este tipo de grabaciones que han demostrado que pueden tener una vida, aunque estacional, mucho más larga, especialmente en concepto de regalías.

Entre más versiones con su toque flamenco, la gaditana -declarada amante de estas fiestas- también ha ampliado el repertorio festivo en castellano con dos temas que llevan su firma, uno dedicado a un tema tan español como la fiesta de los Reyes Magos y otro de mentalidad más moderna en el que canta "a las distintas familias, también a la familia que elegimos para cenar ese día".

Además ella, como Bisbal, como Mariah Carey en realidad, han preparado giras especiales a lo largo de diciembre para acompañar sus discos.

El Cuento de hadas en Madrid de Iván Ferreiro

Casi más sorprendente aún, no obstante, y quizás por ello más significativo en la ruptura de prejuicios es que artistas aparentemente muy alejados de este tipo de grabaciones también se hayan animado a dar el paso. Es el caso de Iván Ferreiro, que ha convertido la canción de The Pogues Fairytale of New York en Cuento de hadas en Madrid.

"Es una canción que me gusta mucho desde siempre y este año surgió la oportunidad de juntarme con algunos amigos y poder grabarla", ha justificado a EFE al rodearse de compañeros como Pablo López, Vega, Rozalén, Guadi Galego, Santi Balmes o Leiva para su desarrollo.

Si inesperado era lo del gallego, más aún que Mikel Erentxun publicara otro álbum de "canciones ambientadas en Navidad". "Es un periodo de tiempo muy corto en el que pasan muchas cosas, los sentimientos afloran, las ausencias se hacen mayores, es una época muy intensa y que estás esperando todo el año; de todo eso intenta hablar este disco", informa a EFE ante Navidad.

Asegura que lo ha grabado con "la misma seriedad" que su álbum previo y opina que, aunque esta no sea una tradición muy extendida en España, más allá de interpretaciones de Raphael y otros artistas clásicos de villancicos tradicionales, "quizá empiece ahora" a serlo.