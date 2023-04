Nathy Peluso se lanza al pop por todo lo alto con su nuevo single, 'Tonta'

La evolución de Nathy Peluso como artista durante los últimos años ha sido muy notable. Desde unos primeros lanzamientos underground hasta unas propuestas cada vez más profesionales y exitosas, obtuvo su merecido reconocimiento después de reventar las tendencias con su BZRP Music Session que, hasta que llegaron Quevedo y Shakira, fue el más visto de los proyectos de Bizarrap con diferencia. Esa visibilidad le ayudó a conseguir un gran éxito con tres de sus lanzamientos más comerciales, que llegaron uno detrás del otro: 'Delito', 'Mafiosa' y 'Vivir Así Es Morir de Amor'. Tras ellos, llegaron las más experimentales 'Emergencia' y 'Estás Buenísimo', y ahora parece que la artista ha decidido adentrarse en el pop con 'Tonta', un tema que huele a hit y tiene un estribillo perfecto para corearlo en cualquier situación.

Nathy Peluso ha contado con Little Spain para la creación del videoclip de 'Tonta', y es algo que se ha dejado notar mucho en el resultado final: esta producción se une a la lista de visuales espectaculares que ha publicado la artista a lo largo de su trayectoria. En él, no han faltado ninguno de los rasgos que han distinguido a Nathy Peluso de la mayoría de sus compañeros de profesión: bailes performáticos, desfiles con poderío y looks capaces de dejar con la boca abierta. Todo ello, acompañado de una canción memorable que se queda en la cabeza de quien la escucha desde la primera reproducción.

Con este lanzamiento, Nathy Peluso vuelve a demostrar que sabe adaptarse al género musical que le apetezca probar, y la recepción del tema por parte de sus fans no podría estar siendo mejor. ¡Y algo nos dice que serán muchos los que lo canten a grito pelado a lo largo de este verano!