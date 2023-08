Natti Natasha responde a la filtración de su foto íntima con su nuevo tema 'No Pare'

La trayectoria de Natti Natasha no es una de las más habituales en la industria musical, y mucho menos en el género del reggaetón. Hace apenas cinco años que dio su salto al estrellato gracias a hits como 'Sin Pijama' o 'Criminal', y desde entonces ha sumado varios grandes temas a su discografía. A pesar de que los últimos años no hayan traído canciones tan virales, su nombre sigue formando parte del Olimpo de las artistas musicales latinas, y su más reciente canción, 'No Pare', promete dar mucho de lo que hablar.

El tema ha acumulado cientos de miles de views rápidamente, y las redes se han llenado de comentarios al respecto de la excelente propuesta musical que acaba de lanzar. La capacidad de Natti Natasha para escribir temas de reggaetón pegadizos ha brillado de nuevo en 'No Pare', que se ha quedado en bucle en las cabezas de todas las personas que han escuchado la canción durante las últimas horas.

La cantante siempre se ha caracterizado por mostrar su lado más sensual tanto en los videoclips como a través de sus letras, pero en esta ocasión ha ido a por todas: con una temática muy a lo 'Aprendiendo el Sexo' de Bad Gyal, Natti Natasha narra la gran complicidad sexual que tiene con un amor del pasado, y cómo eso le sirve para inspirarse y tocarse "abajo del ombligo". Al final del vídeo, envía una foto sin ropa a su "Muñecote", como burla al escándalo que surgió hace unos días por una imágen de ella desnuda que se envió a alguien que no era su pareja.

Tanto sus fans más clásicos como los amantes más fervientes del reggaetón puro han aplaudido este tema de Natti Natasha a través de las redes. Observando lo rápido que están subiendo las reproducciones de la canción, es probable que se convierta en uno de los hits más habituales en las discotecas durante los próximos meses.