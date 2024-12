Nevermind de Nirvana se convierte en el cuarto disco de la historia en pasar más de 700 semanas en la lista de Billboard

Nevermind de Nirvana acaba de convertirse en el noveno lanzamiento en pasar 700 semanas en la lista Billboard 200. Cuando se eliminan las compilaciones de grandes éxitos, es sólo el cuarto LP de estudio que logra ese hito.

El revolucionario álbum de 1991 se sitúa en el puesto n. 120 en la última lista Billboard 200, es la semana número 700 no consecutiva en el recuento general de álbumes. En lo que se refiere a álbumes de estudio, sólo The Dark Side of the Moon de Pink Floyd (990 semanas), Black Album de Metallica (767 semanas) y Doo-Wops & Hooligans de Bruno Mars (706 semanas) están por delante del segundo LP de Nirvana.

Entre los otros discos que están en el top 10 se encuentran colecciones de grandes éxitos de Bob Marley and the Wailers (865 semanas), Journey (835 semanas), Creedence Clearwater Revival (724 semanas), Eminem (714 semanas) y Guns N' Roses ( 704 semanas).

Un disco icónico e influyente

Tras su lanzamiento en septiembre de 1991, Nevermind cambió el rostro de la música rock. En un momento en que el hair metal dominaba MTV y las ondas de radio, el álbum de Nirvana ayudó a marcar el comienzo de una revolución grunge y alternativa, allanando el camino para que bandas como Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden dominaran la escena del rock durante los siguientes años. .

En enero de 1992, Nevermind desbancó a Dangerous de Michael Jackson del primer puesto del Billboard 200. A principios de este mes, Nevermind fue certificado 13 veces platino en los Estados Unidos por la RIAA. En todo el mundo ha vendido más de 30 millones de copias.

Entre los sencillos de Nevermind se encuentran canciones como Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Lithium y Come As You Are, todas los cuales siguen siendo siendo relevantes hoy en día y sonando regularmente en radios de rock de todo el mundo.