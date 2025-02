Nicki Nicole se emociona en Cosquín Rock con un homenaje cargado de sentimiento tras el fallecimiento de su padre

Nicki Nicole subió al escenario de Cosquín Rock con el peso de una semana devastadora encima. Apenas unos días después del fallecimiento de su padre, Sergio Cucco, la cantante rosarina decidió no cancelar su presentación y entregarse por completo a su público. Entre su energía arrolladora y la emoción latente en cada nota, logró uno de los momentos más conmovedores del festival.

Desde el inicio del show, la multitud sintió que aquella no sería una presentación más. Con una mirada vidriosa y la voz cargada de emotividad, Nicki repasó su repertorio mientras los fanáticos coreaban cada canción. Pero el instante más emotivo llegó cuando, con una mano en el pecho y la otra en el micrófono, anunció que interpretaría Seminare, un clásico de la banda Serú Girán y una de sus canciones favoritas.

La versión que regaló al público no fue solo una interpretación: fue un tributo personal y desgarrador. "No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy?", entonó con los ojos cerrados y la voz entrecortada antes de apuntar al cielo. En ese instante, la conexión entre la artista y su público se volvió absoluta.

A pesar del evidente dolor, Nicki Nicole se permitió sonreír y agradecer el cariño de la audiencia. "Yo no puedo creer estar acá. Me hago la boluda, pero esto no es tan normal", confesó con una risa tímida antes de cerrar con un "Aguante Argentina, aguante la música y aguanten estos momentos" que desató la ovación del respetable.

Hacia el final, se acercó al público, repartió abrazos y se hizo fotos con sus seguidores, reafirmando el vínculo genuino que la une con ellos. En una noche que quedará en la historia de Cosquín Rock, Nicki Nicole convirtió su dolor en arte y su música en un puente de emociones universales.