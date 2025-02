Nirvana vuelven a reunirse en el SNL50: The Homecoming Concert con un inesperado cantante

El 50 aniversario del mítico programa de televisión SNL nos ha dejado numerosos momentos memorables incluido un espectacular concierto lleno de estrellas en el Radio City Music Hall llamado SNL50: The Homecoming Concert.

Entre todos los artistas que cantaron, y la alineación titular no puede ser más espectacular, destacó el regreso de Nirvana con Post Malone como cantante.

Apenas dos semanas después de su aparición sorpresa en el concierto FireAid, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear volvieron a subirse juntos a un escenario. A diferencia de otras reuniones de Nirvana, esta vez no han tenido a una mujer al frente sino a Post Malone como frontman invitado con quien han interpretado Smells Like Teen Spirit.

Jimmy Fallon, quien actuó como maestro de ceremonias, comenzó con un homenaje a los Blues Brothers. El público también pudo disfrutar del regreso de Nick Valentine (también conocido como Lounge Singer) de Bill Murray, Will Ferrell y Ana Gasteyer como The Culps, Gasteyer como Martha Stewart, Fred Armisen como Prince y Maya Rudolph como su compañera de Prince Show, Beyoncé.

Lo mejor de todo, quizás, fue un popurrí de Lonely Island a mitad del espectáculo, en el que se vio a Andy Samberg (y a Jorma Taccone, vestido como un cupcake y blandiendo un gato láser) acompañados por Bad Bunny, Chris Parnell, Eddie Vedder, Lady Gaga y T-Pain.

Otros momentos destacados incluyeron a Devo junto a Fred Armisen en Uncontrollable Urge, una mini reunión de Fugees con Ms. Lauryn Hill y Wyclef Jean cantando Killing Me Softly With His Song y Lost Ones, Miley Cyrus y Brittany Howard interpretando Crazy Little Thing Called Love y Bill Murray cantando You’re All I Need to Get By con Maya Rudolph y Cecily Strong.

Vedder, Cyrus, Hill, Gaga, Bonnie Raitt, Bad Bunny, Cher, Jack White, Snoop Dogg, Backstreet Boys, Mumford & Sons, Brandi Carlile y Jelly Roll también interpretaron canciones en solitario en el escenario. Además, Arcade Fire, Byrne, St. Vincent y la Preservation Hall Jazz Band tocaron un popurrí de Heroes y Wake Up.

Listado completo de las canciones que cada invitado interpretó en el SNL50: A Homecoming Concert

Jimmy Fallon: Soul Man

Miley Cyrus y Brittany Howard: Crazy Little Thing Called Love

Miley Cyrus: Flowers

​​Bad Bunny: Baile Inolvidable, DTMF

Bill Murray: You’re All I Need to Get By

Eddie Vedder: The Waiting”, Corduroy

Tracy Morgan: Astronaut Jones Theme Song”

B-52s: Love Shack

Backstreet Boys: I Want It That Way

Devo: Uncontrollable Urge

Lady Gaga, Andy Samberg, Eddie Vedder: Lonely Island Medley

Lauryn Hill y Fugees: Medley

Will Ferrell y Ana Gasteyer: Medley

Jelly Roll: popurrí de Johnny Cash

Brandi Carlile: The Joke

Mumford and Sons: I Will Wait

Mumford and Sons con Jerry Douglas: The Boxer

Snoop Dogg: Gin and Juice

Snoop Dogg y Jelly Roll: Last Dance With Mary Jane

Arcade Fire, David Byrne, St. Vincent y la Preservation Hall Jazz Band: Heroes, Wake Up

Post Malone y Nirvana: Smells Like Teen Spirit

Robyn y David Byrne: This Must Be the Place (Naïve Melody)

Cher: If I Could Turn Back Time

Jack White: Rockin’ in the Free World, Seven Nation Army