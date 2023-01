¿Nuevas fechas o cancelados? Todavía no se sabe que va a pasar con los conciertos de Justin Bieber en España

En septiembre Justin Bieber anunciaba que cancelaba los conciertos de su gira Justice World Tour de los próximos cuatro meses, incluidas las dos citas previstas en Madrid y Barcelona, según anunciaba la promotora Doctor Music.

El pasado 6 de septiembre, Bieber dijo que no continuaría con la gira debido a que ha vuelto a recaer en sus problemas de salud relacionados con el Síndrome de Ramsay Hunt, que paraliza parte de su rostro.

En principio 28 conciertos se vieron afectados por el nuevo aplazamiento, entre ellos los de Madrid del 23 de enero y Barcelona, el 25. Además se cancelan los de Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajo, Alemania, Suiza, Portugal e Italia, según el listado que aparece la página web del cantante.

Este es un nuevo aplazamiento en una gira que debería haber comenzado en 2020 y que primero se pospuso por la pandemia, para comenzar en febrero de este año en San Diego (EE UU). Tras pasar por diez países, Bieber anunció que se tomaba un descanso para dar prioridad a su salud.

El problema llega cuando todavía no hay ninguna comunicación oficial por parte de Justin Bieber o su equipo sobre lo que va a pasar con esos conciertos afectados. En ese sentido la promotora Doctor Music, encargada de los conciertos en España, acaba de sacar el siguiente comunicado para intentar calmar los animos de los fans de Bieber y de todas las personas que habían comprado entradas.

Anuncian que siguen trabajando con los representantes del artista para confirmar nuevas fechas para los conciertos que Justin Bieber tenía previsto ofrecer en Madrid y Barcelona los días 23 y 25 de enero de 2023. Recomiendan a todos los seguidores que conserven sus entradas porque serán válidas para las nuevas fechas que se anuncian.

Pero no cierran la puerta a que la gira no continue y los conciertos finalmente no se reprogramen y se acaben cancelando del todo. En ese caso se informará vía email a todos los compradores para devolver el importe de las entradas.