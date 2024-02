Omar Varela contra Khea: ¿qué ha pasado entre ellos para que lleguen a esta monumental pelea?

Los artistas de trap argentino se han convertido en unos de los referentes musicales más potentes de la industria musical hispanohablante, y muchos de los jóvenes que empezaron sus trayectorias en ese país han conseguido dar el salto y sonar en todo el mundo. Las colaboraciones entre ellos han sido parte de la clave de su éxito, y han sabido mantenerse unidos para hacer fuerza y empujarse los unos a los otros hacia lo más alto de las listas. Por desgracia, hay ovejas negras en todas las familias, y con el paso del tiempo se han generado ciertas tensiones entre algunos de los agentes más influyentes de la música argentina. Ahora se acaba de vivir una de las polémicas más potentes que se hayan visto nunca a este respecto: Omar Varela ha pasado a estar en las tendencias de las redes después de que miles de personas lo hayan atacado por entorpecer el lanzamiento del remix de Bésame, que parece que finalmente no verá la luz.

Este asunto se ha convertido rápidamente en uno de los más debatidos de las redes, pero son muchos los que no han acabado de entender qué es lo que ha pasado entre Omar Varela y Khea para que acaben así. Por lo que parece, un desacuerdo económico habría sido la causa de que este proyecto se frene en seco, y que todos los artistas que estaban implicados en el remix (que no eran, precisamente, artistas pequeños) se hayan molestado porque toda su dedicación no haya servido para nada.

Este era un proyecto muy especial y al que los fans de todos estos cantantes tenían muchas ganas, y es por eso que infinidad de ellos han atacado a Omar Varela a través de las redes, porque lo ven como culpable de todo lo ocurrido. Por supuesto, el afectado no ha tardado en dar su versión de los hechos, de una manera mucho más escueta que Khea, pero eso no ha servido para que las aguas se calmen. ¡Habrá que ver con el paso de los días cuál es finalmente el desenlace de todo este embrollo!