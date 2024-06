Paul McCarney agota sus dos noches en Madrid entre críticas y precios dinámicos

En una época en la que algunos artistas tienen que cancelar giras, bajar los precios o no consiguen llenar los recintos en los que tocan otros generan una locura que deja a miles de fans atascados en colas de espera o pagando precios desorbitados por verlos.

Paul McCartney se encuentra en el segundo grupo. El ex beatle ha agotado en una hora las entradas de los dos conciertos que ofrecerá el 9 y 10 de diciembre de este 2024 en el Wizink Center de Madrid, consiguiendo atraer a más de 30.000 personas.

El problema ha sido, una vez más, la locura por conseguir las entradas, el excesivo precio, los paquetes vips, el front stage y un aluvión de criticas en redes sociales.

La mayoría de las críticas están dirigas a la empresa Ticketmaster y al uso de precios dinamicos en la venta de muchas de las entradas.

La locura es tal que hay gente diciendo que ha visto entradas por 700 euros en la planta 4 del Wizink Center. También había gente criticando que a pesar de haber entrado a la cola virtual en un puesto razonable no habían conseguido hacerse con una entrada.

Están pasando muchas cosas con la música en directo tras la pandemia y muchas de ellas no son buenas. Nos hemos acostumbrado a pagar gastos de gestión al comprar entradas por internet, a qué haya front stage más caros, a los precios dinamicos y a que nos cobren por los vasos en los festivales.

Enhorabuena los que hayan conseguido tanto en alguna de las preventas como en la venta general hacerse con una entrada a un precio razonable, es una pena que la música en directo haya llegado a esto.

Una de las mayores leyendas de la música

McCartney, una de las figuras más exitosas de todos los tiempos, es el autor de alguno de los catálogos musicales más queridos. Con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más, los conciertos de Paul McCartney representan todo lo que cualquier amante de la música podría desear y esperar de un gran espectáculo de rock. Horas durante las que suenan algunos de los mejores momentos de los últimos 60 años de la historia de la música: canciones de la época de Paul en solitario, de Wings y, por supuesto, himnos de los Beatles que formaron, forman y formarán siempre parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Con la banda de toda la vida de Paul, Paul Wix Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería), y una tecnología audiovisual de última generación constantemente actualizada que garantiza una experiencia inolvidable desde cada asiento. El Got Back Tour también cuenta con los Hot City Horns: Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón).