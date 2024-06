¿WIZINK CENTER?

¿Paul McCartney va a tocar en Madrid? Una publicación de Live Nation desata la locura

El legendario cantante británico y ex miembro de The Beatles podría volver a actuar en nuestro país pronto. Una imagen compartida en redes por Live Nation y el Wizink Center ha desatado la locura entre los fans y parece confirmar que McCartney traerá su gira Got Back a nuestro país.