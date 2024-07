Paul Thin y Alondra: todo sobre el nuevo single con el que está petándolo

Paul Thin ha lanzado su nuevo tema y ya lo está petando en Spotify y en redes sociales. El oriundo de Granada y participante de la edición de 2023 de Operación Triunfo sigue caminando su camino en la industria musical, lanzando canciones que llegan al gran público y consiguen un gran éxito. No parece estar fallando si nos fiamos de la recepción que ha tenido Alondra, su nuevo triunfo musical. ¿Aún no lo has escuchado? ¡Ya estás tardando, dale al play! Estamos convencidos de que más pronto que tarde se va a encontrar entre lo más escuchado de nuestro país para cuando llegue el Wrapped de diciembre.

"Alondra es una canción que nace desde querer experimentar con el reggaeton" aseguraba el cantante en una entrevista para LaCajaDMúsica. "Hemos querido jugar un poquito a nivel armónico y de ritmos. El contexto lo tiene en la fiesta pero es más que simplemente bailar". Se ve que el músico ha querido llegar un poco más allá de lo que le permitía la superficie lírica, buscando mezclar diferentes aspectos musicales y emocionales. A la hora de conectar también indica que es posible relacionar sus dos primeros singles, generando una visión de conjunto y una sinergia que eleve el todo musical. "Hay una narrativa y un concepto que es lo que va a ir llevando hasta el álbum".

También destacaba la importancia del videoclip, señalando que es necesario que cada medio diferente tenga algo que decirte. Por supuesto, en las oficinas de Flooxer Now nos morimos de ganas de ver qué ofrece en dicho videoclip, pues seguro que eleva la emoción hasta niveles insospechados y nos permite descubrir nuevas facetas de Alondra, ese tema que ya lo está petando en Spotify y que está levantando pasiones a lo largo y ancho de todas las redes sociales.