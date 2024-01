Pixies, Suede, Mikel Izal y Arde Bogotá principales nombres del Low Festival 2024

Las primeras confirmaciones para este gran festival, que se celebra cada año en Benidorm desde 2008, llegaron en octubre con nombres como los de Mikel Izal, Ginebras y Shinova.

Ahora a finales de enero ya conocemos la mayor parte del cartel de esta nueva edición del festival que se celebrará en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm los días 26, 27 y 28 de julio.

Dos gigantes del rock alternativo con más de treinta años de historia cada uno como son los americanos Pixies y los británicos Suede son los principales nombres que acompañaran esta edición a una selección de lo mejor de indie español con Mikel Izal, Arde Bogotá, La Casa Azul, Ojeta Calor, Ginebras, La Plazuela, Sidonie o Shinova.

Directos desde Boston, Pixies encabeza el line-up del Low Festival 2024. La banda estadounidense promete un viaje por la nostalgia musical de su carrera haciendo repaso a sus nueve álbumes que definen su género y estilo propio.

Un show en directo "imprescindible" al que llegan dispuestos a renovar sus clásicos como Where is My Mind? o Monkey Gone to Heaven y también a presentarnos temas de su último trabajo, Doggerel.

Frank Black y los suyos, vuelven a Benidorm después de aquel lejano 2017, cuando convirtieron la edición del festival de Benidorm en Gigantic Low.

Otro de los nombres internacionales de estas confirmaciones llega desde Londres. Suede, son todo un "ícono del rock alternativo" y una de las bandas más aclamadas y solicitadas por los lowers. Sus letras románticas y cínicas a la vez se entremezclan con sus sonidos marca de la casa que se ven reflejados en su último trabajo Autofiction lanzado en 2022 con temas como She Still Leads Me On. Por supuesto, el carismático Brett Anderson en su paso por Benidorm no dejará de trasladarnos a un viaje musical a través de canciones ya míticas como Beautiful ones, So Young o Animal Nitrate.

Guille Milkyway, con su proyecto personal, La Casa Azul, es otro de los nombres de este adelanto de cartel. La banda sigue creando auténticos hits con esa identidad única que les ha caracterizado siempre en temas como Podría ser peor, Ataraxia o uno de los himnos generacionales más coreados como es La revolución sexual. .

Con Ojete Calor sobre el escenario la diversión y el humor está más que asegurado, cada uno de sus directos son una sorpresa, y este no será diferente. Los reyes del subnopop, llegan a Benidorm para subir la temperatura con sus temas pegadizos en un concierto en el que los bailes y las risas serán protagonistas con canciones tan coreadas como Agapimú, Vete a tu casa o Viejoven.

Arde Bogotá, que en 2023 se convirtieron en una de las bandas revelación de la música nacional, se ha unido al line-up del festival. En mayo de este año presentaron su segundo álbum, 'Cowboys de la A3', que les ha llevado al punto más alto de su carrera hasta el momento y les ha hecho girar por todo el país con temas como 'Los perros' o 'La Salvación' en auténticos himnos.

Cuando unes a dos amigos de toda la vida, con el arte granadino y las ganas de hacer música, se crean proyectos tan especiales como La Plazuela. Manuel y Luis --o lo que es lo mismo, El Indio y El Nitro-- comenzaron en 2017 su trayectoría musical en Youtube aunque no fue hasta dos años después cuando dejaron a todos boquiabiertos con un primer single de cosecha propia que sería el primer paso para enamorar al público todavía más. Un trabajo al que seguiría Yunque, clavos y alcayatas y su primer largo "Roneo Funk Club", estrenado en 2023. Un trabajo en el que se entremezcla el descaro de ciertas ramas del flamenco, el funk y la cultura de baile club electrónico con temas como La vuelta o El lao de la pena

Pasando desde rock al punk siempre de manera muy personal, mezclando la electrónica y los sintetizadores y haciendo que las voces sean un instrumento más con el que experimentar, llega a Low Festival El Columpio Asesino. Además, esta cita en Benidorm promete ser muy especial porque está enmarcada en la gira Amarga Baja que pone punto y final a su carrera. Los de Pamplona, con seis álbumes en el mercado, han conseguido hacer disfrutar de su música a más de una generación desde sus comienzos en 1996 y una gran prueba de ello es que su canción Toro estrenada en 2011, el pasado año 2023 superó los siete millones y medio de reproducciones en Youtube, doce años después de su lanzamiento.

Estas son las principales novedades de este festival al que todavía le quedan algunos nombres y algún cabeza de cartel por anunciar para quedar cerrado del todo.